Vania Millán se sincera como nunca sobre sus problemas para ser madre

Las redes sociales no solo están para compartir los mejores momentos, también para encontrar apoyo en los momentos menos dulces. Vania Millán llevaba mucho tiempo buscando cumplir uno de sus grandes deseos, el de ser madre, un proyecto de vida que no va tan bien como le gustaría y del que ha hablado con total sinceridad. Hace unos meses, en noviembre, ya explicó que no conseguía quedarse embarazada, “a día de hoy lo he aceptado, pero no he perdido la fe. Estoy abierta a todos los tratamientos”, comentó, desvelando que había optado por congelar sus óvulos.

Tres meses después, Vania ha vuelto a retomar el tema en sus redes sociales, donde hace unos días desvelaba a sus followers que le había tocado “aceptar, entender que yo no veo el tiempo o el momento mejor… lo que es bueno o malo para mi”. Si bien sus seguidores podían estar un tanto perdidos en ese momento, ya ha terminado el misterio al compartir una importante reflexión en la que desvela que el sueño de ser mamá tendrá que esperar un poquito.

«A veces nos pasan cosas que nos hacen pararnos y mirar hacia lo más profundo de uno… Así me pasó a mí el otro día… y reconozco que ahora mismo estoy en un limbo de confusión… Sabía que podía ser difícil lo de ser madre pero reconozco que me he quedado un poco tocada cuando me entero que después de todo el proceso pues no es posible implantar nada y que parto de nuevo de cero…», ha escrito junto a una fotografía que parece haberse hecho en un tren.

Sin duda, un duro golpe para Vania Millán, que no ha perdido la esperanza a pesar de todo. «Me tocó aceptar mi realidad… aunque no rendirme… pues no digo que no lo intentaré otra vez… pero ya en mi hay algo diferente…». Y es que la top prefiere seguir pensando que todo es posible en la vida, «soy de las que piensan que todo pasa por algo… ahora me toca aprenderlo a ver… y pido a Dios que me de la paciencia, la claridad y la fuerza para entender 🙏».

Un mensaje muy emotivo que ha calado hondo en sus seguidores y amigos, que le han mandado todo su amor y apoyo en estos momentos que seguro no están siendo fáciles.

Una etapa agridulce

A pesar de este gran reto, los últimos meses no han sido del todo amargos para Vania Millán y es que el pasado mes de mayo compartió la más feliz de las noticias: su futuro matrimonio con su pareja, el médico Julián Bayón. Un bombazo que la ex Miss España desvelaba en sus redes sociales con una fotografía en la que se puede apreciar su bonito anillo de compromiso. «Sí… sí … y sí y mil veces sí @dr.julianbayon. Pufff, os juro que hay días que no paro de dar las GRACIAS por todo lo que estoy viviendo… Seguro que no se me olvidarán estos días y este confinamiento… Mi amor… @dr.julianbayon gracias por hacerme tan feliz… Podría haber estado llorando tres días seguidos de la emoción por cada una de las palabras que me dijiste… Te amo… Y me siento ya contigo uno».