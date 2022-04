Jesulín de Ubrique ha sido el último invitado al programa de Antena 3 El Hormiguero, presentado por Pablo Motos. El torero acudió al plató para comentar los detalles de su experiencia como concursante de El Desafío, pero también hablo de otros aspectos de su vida, como su faceta profesional o su próxima paternidad.

El presentador valenciano le preguntó cómo había afrontado su participación en el espacio de retos, si quizás en algún momento se había sentido con miedo: “¿ser torero hace que no tengas miedo a las pruebas?”, dijo Pablo Motos. Una pregunta a la que Jesulín de Ubrique respondió de manera muy tajante y aseguró que ejercer su profesión no es, en ningún caso, garantía de que no se vaya a tener miedo: “ser torero no significa que no tenga miedo a nada, pero ese temor pasa a segundo plano porque en la plaza de toros, el miedo te deja muy expuesto”, aseguró el andaluz, que matizó además que el miedo es algo absolutamente intrínseco a su carrera, pero que se aprende a gestionarlo. “En mi profesión, claro que tenemos miedo, convivimos con él. Lo que tratamos es de controlarlo porque en cada corrida te pones delante de un toro de 500 kilos y te juegas la vida literalmente, sin trampa ni cartón”, declaró de manera taxativa.

Pablo Motos ha querido recordar la breve carrera como cantante del torero. El valenciano ha comentado con Jesulín el furor y los comentarios que generaron su disco, sobre todo, el tema Toda: “con eso le di pie a mis enemigos para pisarme, porque en la plaza era más complicado que lo hicieran”, ha revelado el andaluz haciendo gala de su sentido del humor. “Solo lo hacían por faltarme al respeto y, como me perjudicaba, decidí cortar por lo sano, dejé la música”, ha dicho Jesulín, que ha reconocido que la experiencia le salió un poco cara. “Tuve que pagar 70 millones de pesetas para abandonar ese mundo y cancelar hasta la gira por América. Mira que no hice las Américas como torero y las iba a hacer como cantante”, ha confesado el torero, que reconoce que ahora solo canta para los amigos.

A pocas semanas de convertirse en padre por cuarta vez, el andaluz no ha dudado en comentar cómo está llevando el embarazo su mujer, María José Campanario que, además, en los últimos años se ha enfrentado a varias crisis de salud a raíz de la fibromialgia que padece: “va estupendamente, gracias a Dios”, ha comentado Jesulín a quien, además, se le ha ‘escapado’ el sexo del bebé, aunque no lo ha confirmado. “Ya está en la recta final y casi es un niño de El Desafío”. “Ya tengo dos niñas, me gustaría dos niños pero bueno”, ha comentado el torero. Por su parte, María José Campanario dijo anteriormente que el torero no quería saber el sexo, pero que en el momento en el que se conociera, ella se lo iba a contar a toda la familia.

La odontóloga ha participado en una prueba del espacio de Atresmedia, de la que se ha emitido un pequeño avance. Un momento en el que Jesulín no ha podido evitar emocionarse: “me sorprendió, la verdad, porque no lo esperaba. Sabía que ella estaba allí, pero no que iba a hacer la prueba ni iba a concursar ni nada. Me alegré mucho, qué te voy a decir de mi mujer”, ha recalcado.