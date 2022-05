Un año más, la ciudad de Nueva York y su mítico Museo Metropolitano se han convertido en el escenario de una de las citas fashion más importantes de la industria de la moda. La Gala MET ha recuperado su habitual fecha de comienzos del mes de mayo después de que en 2020 fuera suspendida a consecuencia de la pandemia del coronavirus y que el pasado año cambiase la celebración al mes de septiembre, dada la evolución de la crisis sanitaria.

Ahora, con la vuelta a la ‘normalidad’, también esta cita ha retomado su timing original y ha convertido la Gran Manzana en el escenario del mayor despliegue de moda del año. En esta ocasión, el tema principal de la Gala MET ha sido el impacto

de la moda norteamericana en la historia cultural y empresarial de la industria: #MetInAmerica. Un tema que ya se inició el pasado año, con el lema ‘In America: A Lexicon of Fashion’ y que ha continuado en esta edición bajo la premisa, ‘In America: An Anthology of Fashion’.

Como ocurre siempre, el inicio de la gala ha estado precedido por una importante exposición en el museo, en la que se repasa la historia de la moda en clave femenina y masculina desde el siglo XVIII hasta la actualidad y que se denomina ‘La edad dorada’.

Han sido muchos los rostros conocidos que no han querido perderse esta cita y que han desfilado con sus mejores estilismos por las escaleras del Museo Metropolitano de Nueva York. Una velada a la que no ha faltado Anna Wintour, redactora jefe de Vogue y anfitriona de la Gala MET, que ha apostado por un sofisticado diseño con tiara y de corte muy patriótico.

Entre los looks más destacados, el de Blake Lively, que es presidente honoraria de la fiesta junto a su marido, Ryan Reynolds. Un modelo de Versace inspirado en la Estatua de la Libertad que sorprendentemente cambiaba de color. Pero también Kim Kardashian, con un look que evocaba a los sofisticados diseños que Marilyn Monroe. Una apuesta más sencilla de las que normalmente suele lucir.

Julianne Moore, espectacular con un vestido de Tom Ford inspirado en un diseño que lució Jacqueline Kennedy en 1963; Kaia Gerber con un modelo de Alexander McQueen; Emma Stone, de corto y de Gucci; Jessica Chastain , de pailletes y Gucci, e Irina Shayk y Bella Hadid con modelos en negro y de inspiración rebelde.

Además de actores, actrices y modelos, tampoco han faltado algunas figuras del entramado empresarial, o incluso de la política. Es el caso de Hilary Clinton, que se decantó por un sencillo diseño en color burdeos, mientras que Elon Musk, apostó por un traje de chaqueta de corbata blanca, y acudió acompañado de su madre.

En el ámbito de artistas latinos y españoles, se pudo ver a la cantante Camilla Cabello, que resaltó que su diseño era sostenible, mientras que Rosalía sorprendió con un sofisticado look de Alta Costura de Givenchy. Es la segunda vez que la intérprete catalana, que se ha convertido en todo un fenómeno a nivel internacional, asiste a la gala.

Sello español

Más allá de Rosalía, el papel de los españoles en esta edición de la Gala MET ha estado marcado por la presencia de Manu Ríos. El actor, que ha dado vida al personaje de Patrick en las dos últimas temporadas de la serie Élite, no ha faltado a esta importante celebración. Una presencia que deja clara su relevancia a nivel internacional, algo que se pudo comprobar también gracias a su asistencia al desfile de la firma Balenciaga en la última Semana de la Moda de París.

Manu Ríos ha acudido a la Gala MET en compañía de Jeremy Scott. El director creativo de la firma Moschino le ha incluido en su squad, en el que también se encontraban figuras como Mj Rodríguez, Ariana DeBose, Simone Ashley y la cantante Megan Thee Stallion, además de otros rostros conocidos.