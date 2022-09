Una semana después del huracán mediático, Tamara Falcó sigue acaparando titulares. Tras salir a la luz la infidelidad de Íñigo Onieva que hizo a la marquesa de Griñón replantearse su matrimonio, este jueves, la hija de Isabel Preysler ha reaparecido en la pantalla para continuar como colaboradora en El Hormiguero como cada jueves. Y es que, la tertulia de actualidad del espacio televisivo de esta semana probablemente era la más esperada de toda la historia del programa de las hormigas.

Con la marquesa de Griñón en primera plana de la actualidad, esta entrega del espacio televisivo no podía tratar de otra cosa que de su situación sentimental y, de paso, de las infidelidades en general. Sin pelos en la lengua y con la naturalidad que ya le caracteriza, la colaboradora ha contado cómo le llegó el vídeo de la deslealtad y cómo fueron surgiendo los acontecimientos hasta dar el portazo definitivo al que parecía ser el amor de su vida. “Ha sido como un espejo al que le has dado un martillazo y no puedes devolverlo de vuelta”, ha sentenciado, dejando claro que no hay nada que Íñigo Onieva pueda hacer para enmendar su error.

Después de que la ex concursante de Masterchef Celebrity terminase su relato, Nuria Roca y Juan del Val han expuesto su opinión al respecto. “Teniendo ira estás mejor que teniendo tristeza, pero lo que te cura de verdad es la tristeza. Al final has vivido con una persona que te hacía estar en una nube. El enfado te quita todo eso en un momento. A partir de ahí, sentirás dolor por lo que ha pasado y por lo que has perdido”, ha expuesto el escritor. Una afirmación que ha hecho saltar a la aludida, que no ha dudado en rebatir su punto de vista: “No, no, no. Ahí te equivocas. Por lo que he perdido, no. Una cosa es lo que tú imaginas y otra cosa es lo que era. Son dos cosas distintas”.

Un encontronazo que ha ido en aumento cuando el colaborador ha manifestado que la infidelidad tiene una importancia “mínima”. Sin apenas tiempo porque el programa estaba a unos segundos de llegar a su fin, la marquesa de Griñón ha saltado como nunca para sentenciar la visión de las relaciones amorosas de su compañero. “Acaba de decir que lo raro es ser fiel. No, no. No somos monos, tú controlas tus impulsos, tienes que saber dónde están tus límites. ¿Tengo que cerrar este programa diciendo que la infidelidad es normal? ¡Pues no!”, ha sentenciado la hija de Isabel Preysler.

Tras esto, Juan del Val ha admitido que no era el día más adecuado para tratar un tema tan delicado, por lo que ha querido quitarle hierro al asunto: “Coincidamos, al menos, en que la infidelidad es algo común”. Después de unas risas, Falcó se ha despedido de los espectadores del programa de Antena3 siendo, como ella es, natural: “Bueno, es que hay muchas desgracias en el mundo”.