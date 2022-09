Una semana después de que estallara la crisis que ha llevado a la ruptura entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva, la marquesa de Griñón no solo ha confirmado la anulación de su boda con el empresario, sino que ha retomado su rutina con normalidad. Este jueves, la hija de Isabel Preysler ha participado en el programa El Hormiguero, donde ha explicado cómo se encuentra y cuáles van a ser sus próximos pasos.

Muy guapa y sonriente, vestida con un favorecedor diseño fucsia de Mango, Tamara ha contado que al principio no dio credibilidad al primer vídeo que se filtró: «Nos fuimos a la fiesta de inauguración de la casa de Jorge Ventosa y de repente, por grupos de WhatsApp, empezó a rular un vídeo que yo no vi hasta el día siguiente porque yo estaba en mi nube. Él me dijo que estaba rulando un vídeo de 2019 y le dije yo: ‘Amor, este es un momento precioso, olvídate del vídeo y vamos a disfrutarlo’», ha contado la Marquesa.

La hija de Isabel Preysler ha relatado que fue al día siguiente cuando una amiga la llamó y le dijo que había más vídeos, al igual que su madre. En ese momento todavía, Íñigo defendió su inocencia. Sin embargo, la versión de su entonces prometido comenzó a tambalearse. “Después empezó a cambiar la historia, le dije la famosa frase del nanosegundo, aunque no sé lo que es el Metaverso. Cuando vi que flaqueaba… Dejé el anillo en la mesa, cogí a mis perras, intenté meter todo en un bolso y vino una amiga a por mí. Me fui a casa de mi madre y ya empezó a salir todo… Todo, todo, todo», ha relatado Tamara, que ha preferido no entrar en más detalles.

Tamara ha contado que va a quedarse con lo bueno de esta historia y que se alegra de que todo esto haya ocurrido ahora, no cuando ya se hubiera casado: “De la que me he librado”. Eso sí, parece que pretendientes no le van a faltar. Tal como ella misma ha contado, su hermano Enrique Iglesias ya le ha buscado un sustituto. La Marquesa le ha contado a sus compañeros de programa que cuando habló con el cantante el fin de semana le dijo que tenía “un novio ruso” para ella.

La Marquesa ha querido matizar que lo que le ha ocurrido es una cuestión que no tiene nada que ver con el género: “Mi padre era un señor, aunque hay otros miembros de mi familia que no tanto, pero tengo amigos estupendos que jamás harían daño a una mujer. Esto es de una persona en concreto y pasa en los dos géneros. Y ahora posiblemente en el él, ella, elle, también”, ha dicho Tamara cuando Pablo Motos le ha preguntado si ahora desconfía de todos los hombres.