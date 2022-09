Mónica Carrillo reclama «una disculpa pública» a Juan del Val

Mónica Carrillo ha sido una de las grandes invitadas al último programa de La Roca, conducido por Nuria Roca en La Sexta. Allí ha coincidido con Juan del Val, a quien ha aprovechado para recriminarle unas palabras sobre los microcuentos que pronunció en El Hormiguero y que han provocado la reacción de la presentadora, especialista en este tipo de relato literario.

La alicantina ha participado en una sección del espacio televisivo llamado Club de los ofendidos por Juan del Val. De sobra es conocida la franqueza y la contundencia del colaborador a la hora de opinar sobre cualquier asunto, con el riesgo que eso conlleva de que pueda sentar mal a alguien o de malentendidos. No obstante, el humor es siempre la nota predominante.

Las declaraciones del marido de Nuria Roca en El Hormiguero levantaron un gran revuelo: «Me sacan de quicio los microcuentos. Son unos vagos, así hago yo tres libros. Las cosas tienen que tener el tamaño que tienen que tener, y hay que dejar a un lado las miniaturas». Esa opinión ha llegado a oídos de una de las creadores de minicuentos más conocidas en nuestro país, que no ha dudado en responder.

«Estoy viendo en la pantalla a una persona a la que admiro tanto… Es la mejor haciendo microcuentos, y todo», empezó diciendo Juan del Val al ver a la periodista en la pantalla del plató. «¿Me puedo ir?», preguntó entre risas, antes de enfrentarse al cara a cara. «No te vayas, quédate. Muy buenas tardes a casi todos», dijo Mónica Carrillo.

A continuación, hizo un alegato en defensa de su trabajo como escritora: «Lo escuché en directo con mis padres, así que sufrí por partida doble. Me sentí dolida y agraviada, porque es una disciplina y llevo más de mil microcuentos lanzados a la red. Son muchas horas de esfuerzo», comentó con ironía pero también dejando entrever algo de enfado. Los colaboradores echaban algo más de gasolina al asunto al contarle a la valenciana que «Juan del Val ha dicho que eres una vaga». Eso provocó la reacción sin miedo de Carrillo: «He olido el miedo de Juan, así que quiero escucharle», dijo en tono de broma.

El marido de Nuria Roca quiso defenderse asegurando que «admiro muchísimo a Mónica Carrillo», pero la presentadora continuó su discurso: «No te puedes defender así. Igual estás denostando lo micro, porque piensas que eres macro. No me voy a meter en los tamaños, pero quizás él no apuesta por los microcuentos porque se considera más cuentista, a secas».

El enfrentamiento finalizó con Del Val apostillando que «Mónica hace unos microcuentos maravillosos. Me gusta tanto como escribes, que siempre tienes que escribir largo». Pero ella le solicitó una rectificación: «Para reconstruir la relación que teníamos y salvaguardar mi imagen como portavoz de los que escribimos microcuentos, te voy a pedir una disculpa pública en esa mini sección», apuntó entre risas.