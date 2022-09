Puerta de Hierro, escenario clave de apoyos y visitas a Tamara Falcó para superar su bache amoroso

Los últimos días no están siendo nada fáciles para Tamara Falcó. Aunque hace una semana la marquesa de Griñón aparecía feliz y con la máxima alegría al haberse comprometido con Íñigo Onieva, tan solo unas horas más tarde su estado de ánimo se desvanecía al conocer que su ahora ex novio le había sido infiel. Un durísimo descubrimiento por el que ha optado por refugiarse con su madre en la mansión de Puerta de Hierro, dejando atrás el domicilio que compartía con el empresario.

Desde ese mismo momento, muchos han sido los medios de comunicación que se han desplazado hasta el enclave en cuestión con el objetivo de saber más sobre cómo lo está pasando la marquesa de Griñón y su círculo más cercano, que no ha dejado de recibir ramos de flores, además de las visitas de un sacerdote, y cómo no, de algunas de sus amigas. Muchas de sus allegadas no han querido dejar pasar la oportunidad de alentar a la ganadora de MasterChef Celebrity en tan duro momento, y antes de que la protagonista ponga rumbo a México para asistir, en virtud de ponente, a una conferencia sobre las familias, muchas de ellas se han desplazado hasta su hogar para transmitirla todo su apoyo.

Este ha sido el caso de Casilda y Ana Finat. Las cámaras de Gtres han captado a ambas hermanas en su coche mientras llegaban a la casa que comparte Isabel Preysler con Mario Vargas Llosa, y ahora también con su hija. Una manera de demostrar que el vínculo que ellas mantienen con Tamara es inquebrantable pese al paso del tiempo, consolidándose como dos apoyos fundamentales en una situación que probablemente la marquesa preferiría que nunca hubiera sucedido.

Por otro lado, y unas horas después, la representante de Falcó, Susana Uribarri, también ha cogido su coche para llegar al domicilio en el que ahora vive su representada, siendo ya una de las personas que más está permaneciendo a su lado ante la adversidad, incluso de manera pública. Y es que, durante el pasado martes y en su primera aparición después de todo lo sucedido, fue la profesional quien acompañó a Tamara hasta el Teatro Real para acudir al evento organizado por la inmobiliaria Kronos Homes. Una cita que marcaría un antes y un después en la vida de la chef, sobre todo teniendo en cuenta que pudo hablar largo y tendido sobre el punto en el que se encuentra su relación con Íñigo Onieva.

Durante el acto, la marquesa de Griñón mostró una faceta totalmente desconocida de sí misma al dar la cara y aclarar cómo está después de todo lo sucedido. Una intervención en la que pudo asegurar que no tiene intención alguna de retomar su relación con el empresario, estando muy dolida por lo acontecido aunque agradecida a los medios de comunicación por su labor de investigación, y sobre todo, porque esto haya tenido lugar antes de pasar por el altar o de formar una familia con el que era su novio.