La reacción de Íñigo Onieva a las primeras palabras de Tamara Falcó

Íñigo Onieva y Tamara Falcó han estado en boca de todos durante las últimas jornadas. La marquesa de Griñón acudía el pasado 28 de septiembre a su primer acto público tras la sonada ruptura con el empresario y hacía sus primeras declaraciones a la prensa. Esta ruptura llegaba tres días después de anunciar su compromiso, no obstante, Tamara Falcó quiso cerrar las puertas a una posible reconciliación y mostró cómo se sentía a los medios.

Así reaccionó Íñigo Onieva a las palabras de Tamara Falcó

Tamara Falcó quiso demostrar que aún con las complicadas jornadas que ha vivido en lo personal, el trabajo es una prioridad y apareció de nuevo sin temor a comentar la situación. En esta primera aparición pública, tras descubrir la infidelidad de Íñigo Oviedo con otra mujer por un vídeo filtrado, la marquesa de Griñón explicó lo que había hecho con su anillo de pedida y mostró una actitud serena frente a las preguntas de los medios.

La situación no era sencilla, aún con ello, ella incluso bromeó sobre quién podría haber filtrado los vídeos del empresario besándose con otra chica. «Creo que mi madre filtró los vídeos» bromeaba en sus primeras declaraciones. Se mostró dolida por la situación, pero también dejó clara su postura frente a lo ocurrido.

Tras estas declaraciones de Tamara Falcó, en ‘El programa de Ana Rosa’ han desvelado cuál había sido la reacción de Íñigo Onieva a estas primeras palabras después de la ruptura. Leticia Requejo desvelaba que el empresario no vio la aparición de Tamara en directo, pero sí que supo minutos después lo que había contado a los medios. Se mostró sorprendido por la rapidez de su aparición, pues no esperaba que rompiera su silencio después de pocos días de la ruptura. Aún con la sorpresa, comentó que entendía su postura, sabiendo el daño que esta situación había hecho a la que había sido su prometida.

Dolida y en shock, pero contenta de saber la verdad

Así como Tamara Falcó ha cerrado las puertas a que se hable de una reconciliación por el momento, parece que Íñigo Onieva no pierde la esperanza. Ella se mostró sorprendida por la situación, pero aún con ello, estaba serena. Justo antes de llegar al Teatro Real de Madrid, la marquesa de Griñón hablaba con Jorge Javier Vázquez y comentaba «Tengo la sensación de que estoy en estado de shock, pero en cuanto vi el segundo vídeo que lo mostró un colaborador de ‘Sálvame’ cambió todo. Quiero a alguien que tenga los mismos valores que yo y que me trate con respeto. La confianza es básica y he confiado hasta que la evidencia era aplastante. No me arrepiento y lo haría todo igual. Él negaba siempre. Si hubiera sabido ni un poquito de todo esto, no habríamos llegado a este punto.»

Sin duda un gran shock que ella no se esperaba días después de anunciar su boda, pero aún con el dolor, ella misma comentaba que «Ha sido todo muy reciente, estoy en shock, pero reconozco que estoy contenta de que haya salido ahora. Si todas estas noticias hubieran salido casada o peor, con familia, ya habría sido terrible.»