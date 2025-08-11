Ni Francia ni Italia: el país cerca de España que oculta un increíble tesoro bajo tierra

El país cerca de España que oculta un increíble tesoro bajo tierra, no es ni Francia ni Italia y quizás te acabe sorprendiendo. Por lo que, habrá llegado el momento de apostar claramente por un viaje que puede acabar siendo lo que nos acompañe en estos días, es momento de apostar claramente por lo que, habrá llegado ese día en el que descubriremos un plus de buenas sensaciones. Un viaje que nos descubrirá un extra de buenas sensaciones que puede acabar siendo lo que nos acompañe estos días.

Hay países cercanos que tienen todo lo necesario que puede acabar siendo lo que nos acompañe en estos días. Tenemos mucho por descubrir, quizás más de lo que hubiéramos imaginado nunca, en especial cuando vivimos en un país como España que nos conecta con todo. Es hora de saber qué es lo que podemos encontrar en un país cercano en el que todo es posible, con ciertas novedades que pueden acabar siendo las que nos acompañarán en estos días. Que hasta la fecha no habíamos tenido en consideración. Es hora de ver un tesoro bajo tierra que quizás no hubieras pensado que tienes tan cerca.

Ni Italia ni Francia

España tiene cerca países que pueden acabar siendo los que nos marcarán en estos días que hasta la fecha no hubiéramos ni imaginado. Por lo que, habrá llegado ese momento por lo que, realmente todo puede ser posible, tenemos muchos destinos de vacaciones pendientes.

Hay mucho en el que elegir, sobre todo, si tenemos en consideración que estaremos ante una serie de cambios que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días. Estaremos pendientes de un cambio de verdad que puede acabar generando más de una sorpresa.

Los destinos que tenemos por delante pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca, con ciertas novedades que, sin duda alguna, acabarán afectándonos de una forma que hasta la fecha no pensabas. Hay un país cercano a España, que no es ni Italia ni Francia, que tiene un tesoro que difícilmente olvidarás.

Si buscas un lugar en el que perderse, que te descubra un rincón sorprendente, no lo dudes, ha llegado el momento de hacer realidad ese cambio que quizás hasta ahora no hubieras tenido en consideración. Toma nota de qué país cerca de España tiene este tesoro escondido.

Oculta un increíble tesoro bajo tierra este país cerca de España

No necesitamos realizar un viaje lejano para descubrir un increíble tesoro bajo tierra, un país cercano de España puede acabar siendo lo que nos acompañe ene estos días que tenemos por delante. Llega un buen cambio que puede acabar siendo lo que nos acompañe en estos días.

Este descubrimiento realizado en Noruega nos ha dado un plus de buenas sensaciones, de la mano de una de las cuevas más ricas en fósiles. Tal y como dice la presentación de este descubrimiento: «Durante el último período glacial (~118 a 11,7 ka), el Ártico se ha caracterizado por una importante redistribución de la flora y la fauna como consecuencia de las fluctuaciones climáticas extremas, con avances y retrocesos glaciales asociados, cambios en el nivel del mar y la extensión cambiante del hielo marino. En las regiones de alta latitud del norte de Europa, que actualmente están sujetas a un rápido calentamiento climático, carecemos de una comprensión integral de la biodiversidad faunal en el último período glacial debido a la extrema rareza de los restos orgánicos conservados. Aquí, presentamos un depósito de sedimentos estratificados con una diversa composición faunaria conservada en una capa ósea en Arne Qvamgrotta, parte del sistema de cuevas de Storsteinhola (68,10° N 16,38° E) en el norte de Noruega. Los análisis cronológicos de sedimentos y huesos, incluidos el radiocarbono, la luminiscencia estimulada ópticamente, el uranio-torio y la datación filogenética, sitúan el ensamblaje faunístico en la etapa 5a de isótopos marinos (MIS 5a, Odderade interstadial, ~85 a 71 ka). Combinando la osteología comparativa y la metabarcodificación ósea a granel, identificamos 46 taxones, incluidos mamíferos, aves y peces, con varias especies no encontradas anteriormente en Fennoscandia. La fauna implica una comunidad costera no análoga adaptada al frío, con gran proximidad al hielo marino y a los cuerpos de agua dulce cercanos. Los análisis de mitogenoma de un subconjunto de taxones identifican linajes extintos que atestiguan una falta de seguimiento del hábitat y la ausencia de un refugio local durante los períodos posteriores completamente glaciares. Este registro faunístico demuestra la dinámica faunística a largo plazo y las condiciones ambientales costeras durante el MIS 5a en el Ártico Europeo».

Cerca de España nos espera un yacimiento que no está en China o en Estados Unidos, expertos de todo el mundo no dudan en ir a Noruega en busca de un tipo de cueva que lo tiene todo o más.