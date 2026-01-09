Máximo Caballero, arquitecto español: «El mayor error al diseñar una casa es pensar en los muebles después»

Cuando alguien se pone a diseñar o reformar una vivienda, suele pensar primero en los metros, las paredes y los acabados. Los muebles quedan para el final, como si fueran un añadido que se puede resolver más adelante. El problema es que esa decisión puede pasar factura.

Algunas de las consecuencias pueden ser pasillos incómodos, enchufes mal colocados, armarios que no encajan o espacios desaprovechados. La casa se diseña sin pensar en cómo se va a vivir en ella, y eso acaba notándose en el día a día.

El arquitecto español Máximo Caballero insiste en este punto. Su recomendación es que el almacenaje y el mobiliario se piensen desde el primer momento, incluso antes de empezar la obra. Así podrás organizar mejor tu espacio y evitar soluciones improvisadas que luego salen caras.

Diseñar la casa con los muebles en mente

Una vivienda no falla por falta de espacio, sino por una mala planificación. Cuando el diseño ignora los muebles, todo lo que viene después son parches. Se colocan armarios donde caben, no donde convienen, o se añaden regletas porque no hay enchufes.

Por eso, Caballero sostiene que el almacenaje se decide desde el principio. Durante la obra ya se sabe dónde irá cada mueble fijo, dónde se necesitan tomas de corriente y qué zonas deben quedar despejadas. Así se evitan sorpresas de última hora que alargan la reforma y encarecen el presupuesto.

Este enfoque también tiene un efecto visual importante. Cuando el mobiliario está integrado en la arquitectura, la casa se percibe más limpia, más ordenada y más coherente. No hay una mezcla caótica de estilos, colores y materiales que compitan entre sí, sino que todo responde a una misma lógica.

Además, pensar en los muebles desde el inicio permite reducir su número. En lugar de acumular piezas sueltas, se apuesta por soluciones bien pensadas que cumplen varias funciones.

Muebles que te ayudan a ganar espacio sin recargar tu casa

Cuando el diseño está bien planteado, el mobiliario deja de ser un problema y se convierte en una herramienta. Hay piezas que, bien integradas, permiten aprovechar mejor cada metro sin saturar el ambiente. Veamos algunas opciones.

Armarios empotrados de pared a pared , que eliminan huecos muertos y evitan muebles añadidos.

, que eliminan huecos muertos y evitan muebles añadidos. Estanterías integradas en tabiques , que sirven como almacenaje y separador sin levantar más paredes.

, que sirven como almacenaje y separador sin levantar más paredes. Puertas correderas o camufladas , que liberan espacio y aportan continuidad visual.

, que liberan espacio y aportan continuidad visual. Muebles a medida bajo escaleras o en pasillos , pensados para zonas que suelen desaprovecharse.

, pensados para zonas que suelen desaprovecharse. Escritorios ocultos o abatibles , ideales para trabajar sin invadir el resto de la vivienda.

, ideales para trabajar sin invadir el resto de la vivienda. Bancos con almacenaje en recibidores o dormitorios, que cumplen doble función sin ocupar más espacio.

Todas estas soluciones tienen en común que no se añaden después, sino que se piensan antes. En su mayoría, forman parte del diseño de la casa y no de una corrección posterior.

Una vivienda práctica no es la que tiene más muebles, sino la que está mejor organizada. Esa organización no se improvisa cuando la obra ya ha terminado; se decide cuando todavía es fácil hacerlo bien.