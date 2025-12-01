Adiós a los muebles con cajones: la nueva tendencia práctica y elegante que llega a España en 2026

Los muebles con cajones en la cocina tienen los días contados, llega una nueva tendencia de lo más práctica y elegante a España. Este 2026 lo podemos empezar con una cocina renovada y para hacerlo, nada mejor que hacer realidad ese sueño de obtener una funcionalidad máxima. Hasta el momento no sabíamos lo importante que era. Por lo que, habrá llegado ese día de encontrar el equilibrio que necesitamos y que puede ser esencial en muchos sentidos.

Estaremos ante una manera de almacenar nuestras cosas que puede cambiar por momentos. Con ciertos detalles que, sin duda alguna, pueden acabar siendo esenciales. En estos días en los que realmente puede cambiar todo y para hacerlo, solo necesitamos algunos elementos que pueden sumergirse de lleno para acabar consiguiendo aquello que queremos. Estos muebles con cajones que nos han acompañado toda la vida quizás tengan los días contados, nos enfrentaremos a un nuevo cambio de tendencia que puede llegar a ser esencial en estos días que tenemos por delante. Esta novedad nos hará la vida más fácil y la cocina quedará perfectamente organizada en un abrir y cerrar de ojos.

Los muebles con cajones tienen los días contados

Hasta el momento este tipo de elementos acabarán siendo los que pasen a la historia. Lo harán con la mirada puesta a una serie de novedades que pueden acabar siendo los que nos marcarán muy de cerca. Habrá llegado ese momento de aprovechar cada detalle de una manera significativa.

Son tiempos de poner sobre la mesa algunas situaciones del todo inesperadas que sin duda alguna deberemos tener en cuenta. No se sabe lo práctica que es una casa o una cocina hasta que no se hace vida en ella. Por mucho que el diseño nos guste, puede que choque directamente con lo que se espera o necesitamos de ello.

Un giro radical que deberemos empezar a tener en consideración y que quizás hasta ahora no habíamos ni esperado. Son tiempos de aprovechar cada uno de los detalles que tenemos en nuestro poder para hacer realidad una casa más funcional.

Para hacerlo, nada mejor que eliminar cajones y sustituirlos por un elemento en el que podremos guardar más y más cosas. Es cuestión de ponernos manos a la obra con esta transformación que nos hará cambiar los muebles con cajones por estos.

Esta es la nueva tendencia en muebles que llega a España en 2026

Lo cajones tienen una capacidad y un volumen limitados por un espacio que no es muy grande. Sólo si colocamos elementos planos, nos pueden sacar de más de un apuro, algo que quizás no acabe de ser el caso, sino que tengamos que enfrentarnos a algo diferente.

Los expertos de Noremax nos explican en su blog: «Las alacenas verticales son unidades verticales que se extienden desde el suelo hasta el techo, lo que permite a los propietarios aprovechar al máximo el espacio de su cocina. Los diseños son adecuados para una variedad de distribuciones de cocina, ya que pueden encajar discretamente en espacios pequeños, así como encajar perfectamente como una característica principal en una cocina más grande. Las alacenas verticales son ideales para el almacenamiento, ya que incluso puede colocar electrodomésticos en ellas para ocupar menos espacio en las superficies de trabajo para preparar alimentos. Puede organizar sus elementos esenciales en su cocina y maximizar el espacio utilizando alacenas verticales».

Siguiendo con la misma explicación: «Como se mencionó anteriormente, las alacenas verticales pueden ayudarte a aprovechar al máximo el espacio. También mejoran el espacio general de la cocina y la atmósfera de la habitación, ya que su diseño vertical ayuda a que la habitación parezca más alta. Dado que hay muchas dimensiones diferentes para elegir, puedes optar por el diseño de alacena vertical que mejor se adapte a la distribución de tu cocina. Para habitaciones con techos bajos, las alacenas son una excelente opción. Alternativamente, si la cocina tiene un techo alto, las altas alacenas verticales pueden agregar un toque de lujo a la habitación. Las alacenas verticales con doble puerta se pueden usar como despensas, lo que ayuda a los propietarios a almacenar alimentos de manera eficiente y adecuada. Además, contribuyen a mantener el espacio de la cocina lo más ordenado posible. Puedes organizar todos tus alimentos, lo que facilita la tarea de cocinar. Para espacios de cocina pequeños, puedes instalar alacenas verticales en la esquina para ahorrar espacio, pero también proporcionar un área adecuada para el almacenamiento. También puedes implementar una unidad estrecha con cajones profundos para proporcionar almacenamiento sin abrumar la distribución de la cocina».