Alfonso Goizueta, escritor: «El ser humano inventa mitos para dar significado a su presencia»

Hay momentos en los que la literatura deja de ser un refugio para convertirse en una excavación (no del pasado, sino de nosotros mismos). De eso va la conversación con Alfonso Goizueta en El Foco; de mitos, de ambición, de traiciones y de esa pulsión humana -tan antigua como actual- de buscar sentido a estar aquí.

Goizueta se adentra en la figura de Heinrich Schliemann, el hombre que, obsesionado, quiso demostrar que los versos de Homero no eran sólo literatura. Y lo logró. Pero a precio alto. Schliemann encontró Troya, sí; y en su obsesión destruyó parte de aquello que buscaba y utilizó a quienes le rodeaban como instrumentos de su propia ambición. Nada nuevo bajo el sol: la grandeza casi siempre arrastra sombras.

En la entrevista, Troya deja de ser sólo una ciudad legendaria para convertirse en metáfora de la vida. Cada estrato enterrado habla de nosotros: de las ciudades quemadas que llevamos dentro, de las cicatrices, de las capas que ocultamos para poder seguir adelante. «Todos buscamos anclarnos en los sueños», dice Goizueta, y quizá por eso seguimos necesitando mitos, incluso en una época claramente falta de romanticismo. Finalista más joven del Premio Planeta y autor de El sueño de Troya, Goizueta explora la identidad, la deslealtad que suele acompañar a la ambición y la necesidad casi infantil (pero profundamente humana) de creer que hay algo más grande que nosotros mismos sosteniendo el relato de nuestra vida. Ahora, mirando a Troya, Goizueta afirma que «sin mitos, el ser humano se queda sin significado».