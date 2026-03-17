Rosalía es una de nuestras artistas más polifacéticas y así lo ha puesto de manifiesto en el arranque de su gira de Lux en Lyon. La catalana ha impresionado al público con su potente voz y una puesta en escena que ha dejado a todos con la boca abierta. Con estilismos imposibles y mezclando el teatro con el ballet, Rosalía no ha defraudado y ha enloquecido a sus fans.

La cantante española más internacional decidió arrancar su gira en Lyon (Francia), en el pabellón LDLC Arena, un recinto para unas 15.000 personas. Al ser el primer concierto, los afortunados pudieron disfrutar sin spoilers de un show único y especial, que ahora se está volviendo completamente viral por los vídeos que grabaron los presentes.

Rosalía se aseguró de que su espectáculo fuera único y que no se filtrara nada a la prensa. Y lo consiguió. Tras una breve espera que impacientó a sus fans, la catalana ocultó su puesta en escena hasta el último segundo antes del espectáculo, cuando unas compuertas de madera dejaron salir a su equipo portando una enorme caja blanca de la que salió como una muñeca bailarina vestida de ballet.

Los primeros temas no defraudaron: Sexo, violencia y llantas y Reliquia. Todo acompañado del ballet. Un espectáculo digno de ver. Después cambió el tutú por un velo que dio paso a una vena más macarra. Con Berghain apareció con unos cuernos demoníacos, de plumas negras, con una versión que acaba con una rave que llevó al público al júbilo.

Y el resto es historia. Mejor esperar a que venga a España para disfrutar de nuestra artista. Que ya no queda nada: en solo un par de semanas podremos ver a la artista en Madrid. Primero tiene que pasar por París, Zúrich y Milán. Y el 30 de marzo arranca su primer concierto en la capital en el Movistar Arena. El primero de cuatro seguidos en Madrid.