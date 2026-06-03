‘Expedición 4.0 al Medievo’ conecta 13 enclaves históricos para descubrir el patrimonio medieval español

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, presentó este lunes en el Archivo Histórico Nacional Expedición 4.0 al Medievo, la mayor red de experiencias inmersivas de España, un proyecto cultural y turístico que conecta 13 enclaves patrimoniales de siete comunidades autónomas para descubrir cómo se formó la sociedad medieval española.

La iniciativa abrirá al público por primera vez espacios hasta ahora inaccesibles, entre ellos la torre de la Catedral de Jaca, la iglesia del Convento de Santa Úrsula de Toledo, el coro de la iglesia de San Antón de Bilbao y el convento de San Ildefonso de Plasencia. El proyecto incluye también la Catedral de Pamplona, que conserva el único conjunto canonical íntegro de Europa.

A través de ocho experiencias temáticas, los visitantes podrán explorar el papel de las mujeres en la Edad Media, la convivencia entre culturas, la espiritualidad, los oficios, las fiestas populares y el desarrollo de las ciudades medievales, combinando audiovisuales inmersivos, videomapping y contenidos interactivos en un recorrido sin precedentes por el patrimonio histórico español.

«El futuro del turismo tiene que estar presidido por la autenticidad, por aquello que convierte a cada territorio en algo único», afirmó Hereu, quien definió el proyecto como «una invitación a descubrir un patrimonio de enorme interés cultural y religioso, profundamente ligado a nuestras raíces y a la historia de nuestros territorios».

En el acto también intervinieron el obispo de Tarazona y miembro de la Subcomisión para el Patrimonio Cultural de la Conferencia Episcopal Española, monseñor Vicente Rebollo Mozos; la directora del Museo Diocesano de Jaca, Belén Luque Herrán; y la catedrática de Historia Medieval de la UNED Ana Echevarría Arsuaga.

Expedición 4.0 al Medievo cuenta con una inversión de un millón de euros, financiada por el Ministerio de Industria y Turismo a través del programa Experiencias Turismo España y los fondos europeos Next Generation EU, junto con la aportación de las entidades participantes.