El Centre del Carme pone música al clásico de cine mudo de Harold Lloyd: ‘Safety Last!’

El Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) pondrá música al clásico de cine mudo de Harold Lloyd, ‘Safety Last!’ (1923) (El hombre mosca) dentro de su CCCCinema d’Estiu, este sábado, 8 de agosto. El artista valenciano Dr Truna (Andrés Blasco) interpretará música experimental en directo durante la proyección de la película, en el marco del cine de verano del CCCC que se celebra cada noche en el claustro gótico con entrada gratuita.

La segunda semana de ‘Embriagados de Humor. América y la comedia’ transportará al espectador a México, Perú, Cuba y Estados Unidos, a través de comedias de todos los tiempos, algunas inéditas como ‘El destino no tiene favoritos’ (2003), considerada por la crítica como una de las mejores películas del cine peruano.

Además, el CCCC proyectará otras dos películas nunca antes distribuidas comercialmente en España: la clásica de la comedia mexicana ‘Mátenme porque me muero’ (1951) y la estadounidense ‘Dim Sum: A Little Bit of Heart’ (1985).

Banda sonora en directo y un recorrido por el continente americano

El sábado 8 de agosto, el músico y luthier valenciano Dr Truna (Andrés Blasco), creador de instrumentos y compositor de nuevos lenguajes sonoros, pondrá la banda sonora en directo a la icónica película de Harold Lloyd, ‘Safety Last!’ (1923), (El hombre mosca) la película más antigua de esta edición. Una experiencia artística añadida a este clásico del cine mudo y su mítica escena de Lloyd suspendido en las manillas del reloj, que hoy sigue provocando vértigo.

La semana de cine arranca este martes con ‘Mátenme porque me muero’ (1951), la adaptación de Ismael Rodríguez de la novela española ‘Espérame en Siberia, vida mía’ de Enrique Jardiel Poncela. Su director aprovechó el carisma de Tin Tan, el personaje más popular del cómico Germán Valdés, para plasmar un humor satírico y esperpéntico que ya pertenece a la edad de oro del cine mexicano.

El miércoles es el turno de ‘Things Change’ (1988) (Las cosas cambian), del dramaturgo norteamericano David Mamet. El director de ‘House of Games’ dio un giro del drama a la comedia en su segunda película, en la que un limpiabotas de Chicago acepta la propuesta de una banda de mafiosos de hacerse responsable de un crimen. Sus protagonistas, Don Ameche y Joe Mantegna ganaron la Copa Volpi a la mejor interpretación masculina en el Festival de Venecia.

Una de las joyas de CCCCinema d’Estiu se proyecta por primera vez ante el público español el jueves noche. Considerada por la crítica como la mejor comedia del cine peruano, su autor y director Álvaro Velarde exprime en ‘El destino no tiene favoritos’ (2003) todo el humor de una familia aristocrática venida a menos que acepta involucrarse en el rodaje de una telenovela.

El viernes se presenta ‘Dim Sum: A Little Bit of Heart’ (1985), otro film inédito en nuestro país del director Wayne Wan. Una comedia dramática que plasma como es el chinoamericano a través de la vida de una familia en San Francisco, donde se alterna en algunas escenas el inglés con el cantonés.

Para finalizar la semana, el domingo se podrá ver ‘Demasiado miedo a la vida’ o ‘Plaff’ (1988), del cubano Juan Carlos Tabío, quien retoma la crítica social en su país con ‘Se permuta’, su anterior film. Su protagonista encarna los valores arcaicos y la lucha entre lo viejo y lo nuevo a través de una comedia que presenta personajes y situaciones reales de la sociedad cubana de ese momento. Todo ello ungido con humor ingenioso, una sólida dirección y muy buenas interpretaciones.

CCCCinema d’Estiu se celebra cada noche, de martes a domingo, a las 22.00 horas, en el claustro gótico del Centre del Carme, con entrada gratuita. Toda la programación en este enlace.