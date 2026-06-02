Ni hipérbole ni antítesis: las figuras retóricas que siempre caen en la PAU

Las figuras retóricas que aparecen en los exámenes de Lengua Castellana y Literatura de las pruebas de acceso a la universidad están marcadas por tres patrones que caen siempre: metáforas, anáforas y personificaciones. Las figuras retóricas como la hipérbole o la antítesis no son las que más se ven en estas pruebas. Aunque cada comunidad autónoma tiene modelos distintos, el análisis de exámenes oficiales, correcciones y comentarios de los exámenes muestra que las preguntas sobre recursos estilísticos suelen centrarse en un grupo reducido de figuras retóricas.

La metáfora domina la Selectividad

La metáfora es la figura retórica que los estudiantes deben controlar cada año en las pruebas de acceso a la universidad. Este recurso consiste en identificar una realidad con otra, sin compararlas, aportando un significado simbólico o figurado al texto. Su aparición en textos literarios desde el Siglo de Oro hasta la literatura contemporánea hace que su presencia en la Selectividad sea notable en los textos literarios o en preguntas específicas sobre estilo.

Personificación y anáfora: esenciales

La personificación es otra de las figuras retóricas más frecuentes en los exámenes de Lengua Castellana y Literatura. Consiste en atribuir características humanas a animales, objetos o conceptos abstractos y se visualiza de manera común en textos literarios. En el caso de la anáfora, se basa en la repetición de una o varias palabras al comienzo de versos o enunciados.

El hipérbaton: clave en los textos

El hipérbaton continúa apareciendo con frecuencia en los exámenes de acceso a la universidad. Esta figura altera el orden habitual de las palabras dentro de una oración y es relevante en textos de autores clásicos. El reconocer un hipérbaton permite responder correctamente a una pregunta concreta y demostrar comprensión de la estructura sintáctica y del estilo del autor.

Los expertos opinan

Las pruebas de acceso a la universidad ya no piden identificar las figuras retóricas. Los expertos en preparación de Selectividad coinciden en que la tendencia de los últimos años ha cambiado. No basta con localizar una figura retórica y nombrarla correctamente. Cada vez es más habitual que los correctores valoren la capacidad del estudiante para explicar cuál es el efecto que produce ese recurso en el texto y cuál es su función comunicativa.