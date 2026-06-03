Plácido Domingo recibe el segundo Premio Panel Cívico por su dedicación a la cultura y el arte

El tenor Plácido Domingo recibió el pasado lunes en el Hotel Palace de Madrid el segundo Premio Panel Cívico, en una cena de gala en la que la organización reconoció su extensa trayectoria artística y su contribución a la cultura española e internacional.

El acto comenzó con la lectura del acta de concesión del galardón a cargo del secretario general de la entidad, Álvaro Marañón, quien subrayó que el premio fue concedido por unanimidad de la Junta Directiva. La presidenta del Panel Cívico, Isabel Estapé, tomó a continuación la palabra para recordar que el galardón, de carácter bianual, tiene como propósito distinguir a personalidades que hayan llevado el nombre de España por todo el mundo.

Estapé cerró su intervención con unos versos dedicados al homenajeado: «Tardará mucho tiempo en nacer, si es que nace, un español tan claro, tan rico de aventura». El premio, una escultura titulada Armonía obra del artista Eduardo Bañuelos, fue entregado por la presidenta Estapé junto al vicepresidente de la entidad, Eduardo Montes.

En su discurso de agradecimiento, Domingo reivindicó la música como el único lenguaje universalmente comprendido, capaz de tender puentes entre culturas y evocar emociones compartidas entre almas de procedencias distintas. El tenor elogió también los valores que impulsan al Panel Cívico, entre ellos la defensa de la libertad, la verdad y los derechos humanos, y destacó su espíritu crítico y constructivo.

La velada concluyó con una actuación musical en la que Domingo compartió escenario con la soprano Pilar Jurado y el barítono Antonio Vázquez, acompañados al piano, y con un brindis con vinos de las Bodegas de los Herederos del Marqués de Riscal.