Brutal asalto en Palma: dos mujeres golpean y muerden a una joven para robarle el bolso y el móvil

Un violento episodio ocurrido a plena luz del día en Palma ha terminado con la detención de dos mujeres, de origen cubano y español, como presuntas autoras de un delito de robo con violencia, tras protagonizar un ataque especialmente agresivo contra otra mujer, a la que golpearon, tiraron al suelo e incluso mordieron para robarle sus pertenencias.

Los hechos se remontan a la mañana del pasado 2 de enero, cuando la víctima caminaba tranquilamente por la vía pública y fue abordada por dos mujeres que le solicitaron un cigarro. Al responder que no disponía de ninguno, la situación dio un giro inesperado y violento. Lejos de desistir, las dos sospechosas iniciaron una agresión repentina y desproporcionada. Las agresoras, demostraron una vez más su cobardía atacando gracias a su superioridad numérica.

Según fuentes policiales, las presuntas autoras empujaron a la víctima hasta hacerla caer al suelo, donde comenzaron a golpearla de forma reiterada, llegando incluso a morderla durante el forcejeo, en un ataque que causó gran alarma por su brutalidad. Aprovechando la indefensión de la mujer, lograron sustraerle el bolso y su teléfono móvil, para posteriormente huir del lugar a toda prisa, dejando a la víctima herida.

Como consecuencia de la agresión, la mujer sufrió lesiones visibles, especialmente en un ojo, fruto de los golpes recibidos, teniendo que recuperarse del violento asalto mientras las agresoras permanecían en paradero desconocido.

Sin embargo, días después, la situación dio un giro clave para la investigación. El pasado martes, la víctima reconoció a las dos presuntas agresoras cuando se encontraban en la Plaza de España, una de las zonas más transitadas de la capital balear. Sin dudarlo, la mujer llamó inmediatamente al 091, alertando a la Policía Nacional y facilitando la ubicación exacta.

En cuestión de minutos, una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano se desplazó hasta el lugar, donde los agentes se entrevistaron con la víctima. Esta identificó sin ningún género de dudas a las dos mujeres, relatando con detalle lo sucedido días antes. Gracias a esta rápida actuación, los policías lograron interceptar y retener a las sospechosas en el mismo lugar.

Ante los hechos relatados y tras las comprobaciones oportunas, los agentes procedieron a la detención de ambas mujeres, imputándoles un delito de robo con violencia, siendo trasladadas posteriormente a dependencias policiales para continuar con las diligencias correspondientes.

El suceso ha generado preocupación entre los vecinos, al tratarse de un ataque violento y directo ocurrido en plena vía pública, y pone de relieve la importancia de la colaboración ciudadana y la rápida actuación policial para esclarecer este tipo de delitos. El robo de un bolso con violencia, posiblemente, llevará a estas delincuentes a la cárcel.