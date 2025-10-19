Adiós al estilo nórdico: soy decoradora y esta es la última tendencia en muebles que imitan al mármol

Durante años, el estilo nórdico ha dominado salones y dormitorios con su blanco inmaculado, la madera clara y la sensación de calma que evocaba una cabaña escandinava. Pero todo ciclo tiene su fin, y parece que este ya lo ha encontrado. Los interiores comienzan a oscurecerse, las líneas se vuelven más sofisticadas y los materiales ganan protagonismo. El mármol, o mejor dicho, su imitación, llega para quedarse y ya se erige en tendencia para 2026 según los decoradores de interiores.

Esa tendencia que mezcla lo industrial con lo elegante ha ido ganando terreno de forma silenciosa. El gris, el negro y las texturas profundas están conquistando los catálogos de las grandes marcas, y los hogares buscan ahora ese aire contemporáneo que antes reservaban para los hoteles o los restaurantes de diseño. Es un cambio de rumbo: menos «acogedor nórdico», y más «sofisticado urbano» nos explica una decoradora. Y para lograr encontrar esa tendencia en propuestas concretas, IKEA, que está siempre atenta a los movimientos estéticos, tiene una pieza que ya empieza a ser protagonista en redes y tiendas: la mesa de centro FRÖTORP, un diseño que une metal, vidrio y un toque de mármol sin serlo, logrando una mezcla entre sobriedad y calidez moderna. Así el gigante sueco, exponente de lo nórdico deja claro que sí, que el mármol, o su imitación, está de moda y que va a arrasar en 2026.

La mesa de mármol de IKEA que ya se agota

La mesa de centro FRÖTORP es un ejemplo claro de cómo los materiales pueden transformar la sensación de un espacio. A simple vista, su estructura transmite solidez y equilibrio: la parte superior es un vidrio ahumado que refleja la luz con sutileza, mientras que la balda inferior presenta un efecto mármol en tono antracita que añade profundidad y elegancia. Todo sostenido por una estructura metálica en negro mate que mantiene ese aire contemporáneo, pero sin resultar frío.

El resultado es una pieza versátil que encaja tanto en un salón minimalista como en uno que sea más clásico. Lo interesante está en los contrastes: el brillo del cristal, la textura del mármol simulado y la estructura robusta de acero. No hay nada improvisado. Cada detalle responde a una búsqueda clara de equilibrio entre lo práctico y lo estético.

Diseño bonito y muy funcional

A primera vista, esta mesa, llama la atención por su presencia, pero lo realmente interesante está en cómo está pensada. La parte superior ofrece una superficie amplia y cómoda, ideal para dejar una bandeja con café, unos libros o un adorno sin miedo a que ocupe demasiado. Justo debajo, la balda inferior añade un espacio extra muy útil para tener a mano lo que no quieres dejar a la vista. Un detalle que marca la diferencia es que esa base puede colocarse de dos maneras: con el efecto mármol a la vista, que da más movimiento y carácter, o del lado liso y negro, perfecto si prefieres un ambiente más sobrio y minimalista.

Por otro lado, FRÖTORP es una mesa que aunque se vea pequeña o pienses que apenas vas a poder cosas encima, cumple con creces. La mesa soporta hasta 20 kilos en su tablero principal y 10 en la balda inferior, con materiales fáciles de limpiar y resistentes al paso del tiempo.

La evolución del salón moderno

El auge de los muebles que imitan al mármol tiene mucho que ver con el momento que vive la decoración. El mármol natural resulta costoso y pesado, pero su versión imitada permite disfrutar del mismo efecto visual con un mantenimiento mucho más sencillo. Además, combina a la perfección con sofás de terciopelo, lámparas de metal o alfombras en tonos neutros, dando lugar a salones que respiran calma y sofisticación sin caer en lo recargado.

Podemos entender entonces que se trata de una tendencia que no busca impresionar por lujo, sino por equilibrio. Se trata de conseguir espacios elegantes pero reales, que como suele promocionar siempre IKEA, están «pensados para vivir». La mesa FRÖTORP representa justamente eso: una pieza asequible, con presencia y con un diseño que eleva cualquier rincón sin necesidad de grandes artificios. Es el tipo de mueble que transforma un salón sin imponerlo. Lo recomiendan los interioristas y seguro que en tu salón o sala de estar quedará increíble.

El cambio de tendencia es evidente. Las líneas blancas y la madera natural dejan paso a superficies oscuras, materiales densos y acabados con más textura. La mesa FRÖTORP no sólo sigue esa corriente, sino que la lidera desde la accesibilidad. Por 149 euros, ofrece una combinación de diseño, resistencia y versatilidad que antes estaba reservada a marcas de gama alta y que ahora podemos tener en casa, y sí, recomiendan los decoradores. Más estilo, por poco precio y con un diseño que encajará perfectamente en tu hogar.