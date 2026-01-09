Detenido un marroquí por hacer un mataleón a un hombre en Palma, darle una paliza y dejarlo inconsciente

Madrugada marcada por la violencia extrema. Un hombre fue asaltado por un grupo de cuatro marroquíes, uno de los cuales le aplicó un mataleón, una peligrosa técnica de estrangulamiento por la espalda, dejándolo sin respiración y completamente inconsciente mientras le robaban el teléfono móvil y le daban una paliza.

Los hechos ocurrieron en torno a la 1:30 de la madrugada, cuando agentes del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) de la Policía Nacional patrullaban por la zona centro de la ciudad, en las vías adyacentes a la calle Manacor. Durante el servicio, los policías detectaron a un joven que, al percatarse de la presencia policial, comenzó a realizar movimientos erráticos y evasivos, levantando de inmediato las sospechas.

Ante esta actitud, los agentes decidieron interceptarlo. El individuo se mostró visiblemente nervioso, dubitativo y sin respuestas claras ante las preguntas de los funcionarios. Durante el cacheo superficial de seguridad, los policías localizaron un teléfono móvil y diez tarjetas telefónicas prepago, aún precintadas, de valores de 10 y 15 euros, ocultas en distintas partes de su ropa, un detalle que incrementó aún más las sospechas.

La situación dio un giro clave cuando los agentes solicitaron al joven que desbloqueara el terminal. No pudo hacerlo. Minutos después, el teléfono comenzó a sonar. Al otro lado de la línea, un hombre se identificó como el legítimo propietario del móvil y relató que horas antes había sido víctima de un robo con violencia extremadamente agresivo.

Según su testimonio, mientras caminaba por una calle próxima a Manacor, fue rodeado por cuatro jóvenes. Sin mediar palabra, uno de ellos se colocó por detrás y le practicó un mataleón, presionándole el cuello hasta cortarle la respiración. Mientras se debatía por aire, otro de los asaltantes le arrebató el teléfono. La víctima perdió el conocimiento y, cuando despertó en el suelo, los agresores ya habían desaparecido.

Confirmada la procedencia ilícita del móvil y ante la imposibilidad del sospechoso de justificar el origen de los efectos intervenidos, los agentes procedieron a la detención del joven, de origen marroquí, como presunto autor de un delito de robo con violencia. Fue trasladado a dependencias policiales para la instrucción de las diligencias correspondientes.

La Policía Nacional mantiene la investigación abierta a través del Grupo de Investigación de la Comisaría de Centro. No se descarta que en las próximas horas se produzcan nuevas detenciones, ya que todo apunta a la actuación coordinada de un grupo que podría estar implicado en otros asaltos similares.

Mientras tanto, el suceso vuelve a poner el foco en el uso de técnicas de estrangulamiento extremadamente peligrosas en robos callejeros, capaces de provocar consecuencias fatales en cuestión de segundos.