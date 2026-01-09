Mapfre celebra su reunión comercial anual, con foco en el crecimiento y el servicio al cliente

Mapfre España ha celebrado en Madrid su reunión comercial anual con la que arranca 2026, haciendo un repaso de la actividad del pasado año y fijando los retos y objetivos para este ejercicio, en el que pone el foco en el crecimiento y el servicio al cliente. A esta reunión asistieron de forma presencial más de 1.000 personas y pudieron seguirla en streaming todos los empleados de la compañía en España y Portugal.

La CEO de Mapfre Iberia, Elena Sanz, que inauguró el encuentro, subrayó que la aseguradora inicia el ejercicio con una nueva estructura territorial que le permitirá estar más cerca del cliente y un lema comercial “Vamos donde vas”, que refleja el objetivo de Mapfre de acompañar a sus clientes con una propuesta de valor innovadora y personalizada y unos altos estándares de calidad en todos sus servicios.

Elena Sanz señaló los retos y oportunidades que la compañía afronta para 2026, ejercicio en el que Mapfre España reafirma su objetivo de seguir creciendo, no sólo en volumen de negocio, sino también en canales y clientes, y seguir siendo un referente en servicio y calidad. “Somos una empresa de clientes, no de producto”, apostilló.

El presidente de Mapfre fue el encargado de clausurar esta reunión anual, en la que hizo un repaso del cumplimiento del actual plan estratégico, así como de la evolución de la compañía, destacando, entre otros aspectos, la revalorización en bolsa de Mapfre, que en 2025 superó, por primera vez, los 13.000 millones de euros de capitalización bursátil.

Asimismo, se refirió a la reciente estrenada imagen de marca, que refleja la profunda transformación del Grupo, con una nueva identidad visual que proyecta una imagen más moderna y audaz. Esta nueva marca servirá también como palanca en la actividad comercial, ayudando a afianzar una relación más cercana y personalizada y llegando a nuevos públicos.

En esta reunión participaron también José Manuel Corral, CEO de Mapfre Vida, ramo en el que la compañía está teniendo un importante crecimiento, Javier del Río y Javier Oliveros, director general del área técnica y director comercial de Mapfre Iberia, respectivamente, que presentaron algunas de las novedades que la compañía pondrá en marcha a lo largo de este ejercicio.