El imprevisto que ha reventado las vacaciones de Anabel Pantoja: «Me acaba de matar»

Anabel Pantoja ha emprendido una aventura por el Mediterráneo a bordo de un crucero que, según los datos consultados por OKDIARIO, tiene camarotes disponibles desde 1.200 euros. La creadora de contenido está atravesando una de las etapas más controvertidas de su vida. Cabe la posibilidad de que regrese a los platós de Telecinco después de estar una temporada alejada del foco mediático. Hay gente que ha estado muy preocupada por ella debido a los problemas que ha tenido después del nacimiento de Alma, su primera hija. Tal y como hemos contado en LOOK, Anabel Pantoja siempre ha disfrutado de una conexión muy estrecha con sus seguidores, por eso no ha tenido ningún reparo a la hora de compartir el imprevisto que ha reventado sus vacaciones de verano.

La prima de Kiko Rivera ha recorrido algunas ciudades de Italia y se ha encontrado con un calor que le ha hecho entrar en pánico, tanto es así que no ha tenido más remedio que hacer un parón. «Venía rara del barco, pero la calor de esta ciudad me acaba de matar. La tensión, mareada, la barriga… Si venís en esta época, intentar ver la ciudad a primera hora o a última, con agua fría y sombrero o paraguas para el sol», ha escrito en un comunicado que ha compartido a través de su cuenta de Instagram. Afortunadamente ha contado con el apoyo de su novio, el fisioterapeuta cordobés David Rodríguez. Este último se ha preocupado por ella y han decidido descansar en un bar de la zona. «Hemos tenido que parar», comenta Anabel en mitad de la excursión.

La sobrina de Isabel Pantoja se casó con Omar Sánchez, un empresario con el que disfrutaba de un noviazgo estable. Para sorpresa de todos, el matrimonio únicamente le duró unos meses y fue entonces cuando decidió cambiar de vida. Anabel se marchó a Supervivientes y allí conoció a Yulen Pereira, pero esta relación tampoco se extendió demasiado y con el paso del tiempo llegó a su vida David Rodríguez. En un primer momento intentaron desviar la atención para que los medios no descubriesen el romance, pero el entorno terminó confirmando que entre ellos había algo más que una bonita amistad. Ahora, la andaluza se siente muy orgullosa de su novio y le ha agradecido públicamente todo el apoyo que le ha dado durante su viaje por el Mediterráneo: «Llevo tres cumpleaños a su lado y siempre decidimos que el mejor regalo es estar disfrutando y conociendo mundo».

Una experiencia inolvidable

A pesar del susto que se ha llevado Anabel Pantoja, podemos decir que ha disfrutado de una experiencia inolvidable que el día de mañana le podrá contar a su hija con mucho orgullo. La pequeña Alma también ha formado parte de esta aventura y Anabel ha publicado algunas fotografías con ella, tapándole siempre la cara para proteger su privacidad. La ex colaboradora de Telecinco, antes de embarcar, lanzó un mensaje que mostraba su entusiasmo: «Empezar a navegar ha sido una experiencia inolvidable y nos quedan siete días más. Está siendo todo mágico».

La sevillana no ha ocultado su felicidad por haber elegido este viaje, especialmente porque ha podido disfrutarlo junto a su hija de nueve meses. «Ella no se acordará, pero yo se lo contaré y le enseñaré estas fotos», escribió emocionada, consciente de que, aunque su pequeña no tenga recuerdos de esta experiencia, quedará registrada como un momento único para ambas. Este crucero le ha permitido combinar descanso, diversión y momentos familiares, aprovechando al máximo cada una de las propuestas que ofrece el Norwegian Breakaway. Pero, ¿cuánto cuesta hacer un viaje así?

El precio de la aventura

Tal y como hemos indicado al principio de estas líneas, el barco que ha escogido Anabel es uno de los más grandes de la compañía y tiene un precio estimado desde 1.200 euros por persona, dependiendo del camarote y de los servicios adicionales que se contraten. Anabel confió la organización a Vayacruceros, una agencia especializada en adaptar cada escapada a los gustos del viajero, para asegurarse de vivir unas vacaciones a su medida. Con experiencias como esta, el eslogan parece más que acertado: «El crucero de tus sueños te espera», una invitación perfecta para quienes buscan una aventura que combina lujo, confort y mar abierto

El ocio y la diversión están asegurados gracias a su amplia oferta de entretenimiento. Los pasajeros pueden elegir entre bares con música en directo, un teatro donde cada noche se celebra un espectáculo diferente y animadas fiestas temáticas que se convierten en la mejor oportunidad para socializar con otros viajeros. Entre las actividades más originales se encuentran el minigolf, una tirolina que recorre parte del barco y un llamativo bar de hielo para vivir una experiencia diferente. Y para los que prefieren tentar a la suerte, el casino de a bordo abre sus puertas con un ambiente vibrante. ¿Qué es lo que más le habrá gustado a la sobrinísima de Isabel Pantoja?