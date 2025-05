Después de que Jeimy Báez se sentara en un plató de televisión a contar que estaba esperando un bebé y que durante la entrevista se le escapara que el progenitor era Yulen Pereira, ha llegado el turno del esgrimista. El joven se ha sentado en el sofá de ¡De viernes! y ha confesado lo que ya era un secreto a voces: «Por supuesto, soy el padre». Pese a esto, el deportista se ha mostrado sobrepasado y visiblemente molesto por el devenir de los acontecimientos, que considera que debían haber transcurrido de otra manera. «Se me ha dejado de irresponsable y eso no es así», ha aclarado en referencia a las declaraciones de Jeimy sobre si se haría cargo de la criatura. «Jamás la puse en duda», ha revelado, reconociendo que en todo momento ha creído la paternidad y no se ha cuestionado su papel.

Después de esta entrevista, ha quedado patente que ambos tienen versiones muy distintas de todo lo ocurrido. Yulen Pereira ha asegurado que se enteró tanto del embarazo como del género del niño por terceras personas, en ningún caso directamente por boca de la otra parte implicada. «Ella estaba en Gran Hermano, llamó a su madre y ella a una amiga, esta fue quien me lo dijo a mí», ha contado.

Yulen Pereira en ‘¡De viernes!’. (Foto: Telecinco)

Respecto al acontecimiento que enfrentan, se ha sincerado en profundidad: «Le dije que no creía que fuera el momento, pero que era decisión suya». A partir de entonces, ella quiso continuar con el proceso y él siguió a su lado y ha hecho alusión a que nunca ha cambiado su posición: «Tomes la determinación que tomes, voy a estar ahí». «Hasta el 27 de febrero he estado con ella en persona, por teléfono, mensaje… me he preocupado por su salud y por todo lo que rodeaba el embarazo», ha desmentido acerca de la soledad que Jeimy ha referido en su intervención. Tras decidir que seguiría adelante con la gestación, «siempre le dije que la iba a apoyar y a darle a ese niño todo el cariño y las mejores condiciones posibles», ha defendido. Unas afirmaciones que no concuerdan con la versión de ella.

Jeimy Báez en ‘¡De viernes!’. (Foto: Telecinco)

La historia de amor de Jeimy y Yulen

Todo se remonta al año 2024. La ahora ex pareja se conoció a través de una plataforma de video. Él se fijó en ella y entonces comenzaron a intercambiar mensajes. Un perfil que él ha confesado que desconocía, tanto es así que no sabía que la joven había sido protagonista de varias horas de televisión por su noviazgo con Carlo Costanzia.

Yulen Pereira y Jeimy Báez en ‘¡De viernes!’. (Foto: Telecinco)

«Fue un flechazo, es una mujer preciosa», así ha descrito el ex de Anabel Pantoja la primera vez que vio a la que va a ser la madre de su futuro hijo. A pesar de que nunca ha considerado esta relación algo sólido, todo se rompió cuando ella tuvo un affaire con Adrián, ex concursante de Gran Hermano y amigo de Yulen, en una discoteca. Algo que ella ocultó al olímpico y que le reveló la otra parte. Este fue uno de los detonantes que dinamitó el incipiente idilio entre ambos.