La noticia del embarazo de Alejandra Rubio, fruto de su relación con Carlo Costanzia, no ha dejado indiferente a nadie en los aledaños de la crónica social de nuestro país y del círculo más cercano a la pareja. Tampoco a la ex del actor, Jeimy Baez, que ha sido la última en pronunciarse sobre la primicia ante los medios de comunicación. La joven ha sido captada en el interior de un vehículo, por las calles de Madrid.

Preguntada expresamente por el embarazo de la hija de Terelu Campos y futura paternidad, por ende, de su ex novio, Jeimy ha asegurado que se encuentra «fenomenal» y que aunque «no tenía ni idea» del embarazo, «un bebé siempre es buena noticia». La joven no ha querido ahondar en más detalles acerca de la buenanueva, ni tampoco pronunciarse al respecto de los cambios que puede sufrir la relación sentimental de Carlo y Alejandra tras saberse de su embarazo. «Me da igual, que sigan sus vidas», ha dicho antes de confirmar, eso sí, que en el barco donde se ha dejado ver la pareja en Ibiza, ella también ha estado. «Sí, en el barquito del papá, es del padre», ha dicho.

Jeimy, la ex novia de Carlo Costanzia, en Madrid. (Foto: Gtres)

Jeimy Báez saltó a la primera línea mediática poco después de que los medios se hicieran eco del romance de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, pues el actor acababa de dejarlo con ella, en sus propias palabras. A raíz de esto último, de hecho, Jeimy se sentó hace escasas semanas en el plató de ¡De Viernes!, el programa de Telecinco a los mandos de Santi Acosta y Beatriz Archidona. Jeimy se mostró molesta con Carlo y definió su relación como «tóxica» porque «ha sido muy intensa», sobre todo por «los malos momentos». «Cuando yo no estaba en Madrid, cerca de él, me enteraba que estaba con otra chica. Era desleal y él me dejaba claro que no teníamos una relación estable», contó.

Asimismo, la joven tildó a Carlo Costanzia de «celoso y posesivo», y de «manipulador». «Si subía una historia me decía ‘no pongas eso que van a escribirte’ o si quedaba con un amigo en Madrid se enfadaba y me dejaba de hablar. Se hacía la víctima, me ha manipulado. Él quedaba con chicas y a los cuatro días venía contándome que ellas no eran como yo y yo me lo creía», expresó.

Carmen Borrego también se ha pronunciado sobre el embarazo

Carmen Borrego ha acudido a su puesto habitual de colaboradora en Así es la vida, en Telecinco, al tiempo que Jeimy era preguntada por el embarazo de Alejandra Rubio. La futura tía abuela de la criatura, ha contado que la hija de Terelu Campos le dio personalmente la noticia, y que cuando lo supo le dijo: «Yo te lo crio». «Yo habló mucho con mi sobrina. Alejandra siempre ha querido ser mamá y ha querido ser mamá joven. Los niños hay que tenerlos cuando hay amor. Y ellos están enamorados», ha contado.