Jeimy Báez, hospitalizada tras revelar que Yulen Pereira es el padre de su hijo

Jeimy Báez, ex concursante de GH DÚO y conocida por su relación pasada con Carlo Costanzia, ha vuelto al centro de la atención mediática tras anunciar su embarazo y ser hospitalizada recientemente. La joven, que espera dar a luz en septiembre, ha compartido una imagen desde el hospital, generando con ello una gran preocupación entre sus seguidores. Aunque no ha detallado las causas de su ingreso, la joven ha asegurado que tanto ella como su bebé se encuentran en buen estado. «Estamos bien. Pido disculpas por perder los nervios, a veces es demasiado. Esto es lo único importante, gracias a todos», ha escrito.

La noticia de su embarazo fue revelada por ella misma el pasado día 11 de mayo a través de sus redes sociales, mostrando imágenes que evidenciaban un avanzado estado de gestación. Posteriormente, Jeimy concedió una entrevista en el programa ¡De Viernes! en la que confesó que descubrió su embarazo durante su participación en GH DÚO, al experimentar malestares que inicialmente atribuyó a la ansiedad del concurso. Al realizarse una prueba, recibió la inesperada noticia de que estaba embarazada. «Me enteré a los 20 días de estar concursando. Me encontraba mal y pensaba que era por la ansiedad y los nervios, porque nunca había concursado en algo así. Pero después empezaron las náuseas y al final pedí una prueba», desveló.

Jeimy Báez en el hospital. (Foto: RRSS)

Durante la misma entrevista, Jeimy reveló que el padre de su hijo es Yulen Pereira, con quien mantuvo una breve relación meses atrás. Entre lágrimas, explicó que, aunque nunca fueron pareja formal, compartieron momentos juntos y que ella decidió continuar con el embarazo por su cuenta. » «Nunca hemos sido pareja, nos hemos estado conociendo, es evidente, nos habéis pillado en varias ocasiones (…) Voy a ser madre soltera porque la decisión de seguir con el embarazo ha sido mía. Sola no estoy. No sé qué papel tendrá él más adelante, de momento me encargo yo de todo. Estoy de 22 semanas, es un niño», declaró.

Por su parte, Yulen Pereira, ha confirmado que tuvo encuentros con Jeimy pero ha negado que mantuvieran una relación formal. En declaraciones a los medios, ha expresado su sorpresa por la noticia del embarazo, afirmando que actualmente no mantiene contacto con ella. «Estoy tranquilo y esperando a ver cómo avanza esto. Ahora mismo no tenemos contacto. Absolutamente cero. Todo el mundo me llama estos días y me da la noticia. Estoy tranquilo y expectante», comentó, sin confirmar si se realizará una prueba de paternidad, pese a ser preguntado expresamente por ello.

Jeimy Báez en ‘¡De Viernes!’. (Foto: Telecinco)

Yulen Pereira le habría pedido a Jeimy Báez «que abortase»

La periodista Leticia Requejo, colaboradora del programa TardeAr, ha aportado en la tarde de este lunes, 19 de mayo, información que contradice la versión de Yulen Pereira, quien había afirmado haberse enterado del embarazo a través de las redes sociales. Según Requejo, Jeimy habría comunicado su estado a Yulen el 3 de febrero mediante mensajes, lo que indicaría que él tenía conocimiento previo del embarazo. Además, la periodista ha señalado que durante ese mes, la pareja mantuvo encuentros y que Yulen incluso propuso realizar viajes y escapadas románticas.

Estas revelaciones han puesto en entredicho la sinceridad de Yulen Pereira respecto a su implicación en la situación. Según las fuentes citadas por Requejo, Yulen habría sugerido a Jeimy la posibilidad de renunciar a la paternidad y le habría pedido que interrumpiera el embarazo. No obstante, Jeimy ha decidido continuar con la gestación, asumiendo la responsabilidad en solitario.