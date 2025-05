Jeimy Báez, ex de Carlo Costanzia, está embarazada. La ex concursante de la última edición de Gran Hermano DÚO anunció el pasado 11 de mayo que espera un bebé. Una noticia que cogió por sorpresa ya que se desconoce si tiene pareja o si será madre en solitario -ya que las últimas pistas de su vida sentimental datan del pasado mes de febrero cuando fue fotografiada con Yulen Pereira, ex de Anabel Pantoja-.

La contradicción de Jeimy al anunciar su embarazo

El próximo mes de junio se cumplirá un año desde que Alejandra Rubio y Carlo Costanzia anunciaran que serían padres. La hija de Terelu Campos y el vástago de Mar Flores dieron la noticia solo dos meses después de que salieran a la luz sus primeras imágenes juntos. Sin embargo, la colaboradora televisiva y el actor hicieron caso omiso a las críticas por el hecho de llevar poco tiempo juntos y la decisión entonces fue seguir adelante en su proyecto de familia.

La foto con la que Jeimy Báez ha anunciado que está embarazada. (FOTO: REDES SOCIALES)

Una de las personas más críticas con ellos fue Jeimy Báez, la ex de Carlo Costanzia. Cuando salió a la luz la relación sentimental de la sobrina de Carmen Borrego y el protagonista de Toy Boy, la modelo acudió a varios programas de la cadena de Fuencarral para hablar sobre su romance con el hijo de Mar Flores, donde dio a tender que su relación siguió cuando este conoció a Alejandra: «La movida fue que cuando lo dejé, yo tengo que hacer mi duelo, él tiene que hacer su duelo y, de repente, esto pasó el 23 de enero y el 13 de febrero salió en una revista que él estaba con Alejandra. Yo no puedo decir que él estuvo solapando, porque yo no vi ningún mensaje de ella. Yo, igual que vi mensajes de que él estaba en una fiesta, podría haber visto mensajes con Alejandra y yo no los vi».

Posteriormente, la ex concursante de Gran Hermano Dúo, también se pronunció sobre el futuro bebé de Alejandra el mismo día en el que se conoció la noticia. «Ojalá duren, por ese niño», dijo haciendo referencia al poco tiempo que llevaban como pareja. Una situación que se repite ahora en su caso ya que de tener una relación sentimental, sería también reciente.

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia. (Foto: Gtres)

Casi un año después de que Carlo y Alejandra anunciaran la llegada al mundo de su hijo Carlo Jr., ahora es la modelo la que en su cuenta personal ha compartido un carrete de imágenes en las que muestra su avanzada figura premamá. Sin embargo, no es la primera vez que Báez hace alusión a la maternidad, un sueño que parece haber cumplido ya que durante su relación con el hijo de Mar Flores también se planteo la posibilidad de ser padres juntos. «Cuando salió del embarazo, a mí me levantaron a las nueve de la mañana con 100 llamadas de ‘están embarazados, están embarazados’. Me sorprendió igual que a vosotros, pero es que yo ya no tenía que decir nada de eso. Es algo inocente y de ellos. ‘Ah, pero es que a ti también te prometió ser madre’. En nuestra relación, sí, pero la relación ya se había acabado», dijo en la casa de GH DÚO.