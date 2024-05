Los frentes abiertos que Carlo Costanzia abordará en su esperada reaparición televisiva

Carlo Costanzia se sienta esta noche en el plató de De Viernes, otra vez, como hace cinco meses, pero casi es nada como entonces. Su vida se ha llenado de problemas, interrogantes y polémicas que el hijo de Mar Flores pretende aclarar en esta nueva incursión televisiva. Una entrevista con la que, por cierto, pondrá fin a semanas de inquebrantable silencio. No importa las veces que los reporteros hayan ido a buscarle, que siempre se han encontrado con su negativa a opinar sobre los conflictos que de una u otra manera lo rodean. ¿Responderá a todo?

Hace un par de años, hablar de Carlo era hacerlo del hijo de la popular modelo española y de un actor en ciernes. Suyo fue uno de los papeles más llamativos en la ficción Toy Boy, donde daba vida a Jairo, un bailarín de noche mudo. La suya fue la historia de cualquier joven que lucha por un sueño, en su caso ser intérprete, luchando por desligarse del sambenito de ser ‘hijo de’ y sobreviviendo a una complicada adolescencia.

Carlo Costanzia en ‘¡De Viernes!’ / Telecinco

Su condena

Las cosas empezaron a cambiar para él cuando en junio del 2023 quebró la ley. Carlo Costanzia fue condenado a 21 meses de prisión por un delito continuado de estafa relacionado con la compraventa de vehículos de lujo. Su prometedora carrera se vino abajo de la noche a la mañana. La sentencia, le obligó a llevar pulsera telemática y a cumplir su pena en régimen abierto, en el centro de inserción social Josefina Aldecoa, ubicado en el complejo penitenciario de Navalcarnero, en Madrid. Allí únicamente pernocta entresemana en una habitación -que no en una celda-. Carlo nunca ha hablado sobre cómo son sus noches allí, ni de cómo avanzan sus sentimientos a medida que resta meses para convertirse en un hombre libre. ¿Lo hará en De Viernes?

Carlo Costanzia y Alejandra Rubio

Su notoriedad desdobló el foco de atención cuando el pasado mes de enero salieron a la luz unas imágenes suyas besándose con Alejandra Rubio. La hija de Terelu Campos y el de Mar Flores, juntos. Un bombazo de intangible dimensión estalló en la crónica social de nuestro país. Ambos se convirtieron en objetivo número 1 de las cámaras, algo que nunca han llevado bien pese a ser dos personajes públicos. Un peaje demasiado caro para ellos.

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia / GTRES

Alejandra y Carlo se han hartado de decir que tan solo son dos jóvenes que quieren vivir su amor al margen de polémicas. De momento, no lo han conseguido. El último ejemplo se lo encontró la propia colaboradora de televisión al publicar el primer vídeo en redes de su novio, recibiendo un aluvión de críticas por compartir su vida con Costanzia. Pero uno no elige de quién se enamora. Asimismo, ninguno ha querido hablar ante los micrófonos de cómo es su relación sentimental, y la visita del hijo del noble italiano al programa de Mandarina es una ocasión inmejorable.

Su exnovia y sus pertenencias

Alejandra Rubio llegó a la vida de Carlo para ocupar el hueco que en su corazón dejó Jeimy Báez, con quien compartía su vida hasta poco antes de conocer a la nieta de María Teresa Campos. En sus intervenciones en televisión desgranó cómo fue su ruptura e incluso llegó a decir que se había presentado en su casa para pedirle sus cosas de muy malas formas.

Costanzia llegó a lanzar una seria advertencia a su ex: «Ya lo recuperaré. Si no es por la vía normal, será por la vía legal». ¿Lo habrá logrado ya? Asimismo, ¿qué pensará de que su ex haya rehecho su vida con el exnovio de Anabel Pantoja, Yulen Pereira?

La compleja situación de sus hermanos

El tema más delicado al que tendrá que hacer frente Carlo Costanzia en su entrevista dentro de unas horas es el que atañe a sus hermanos, Pietro y Rocco Costanzia. Ambos permanecen encarcelados en prisión preventiva en Turín después de protagonizar el homicidio en grado de tentativa de O.B, un joven italiano al que Pietro apuñaló por celos, ayudado por su hermano como cómplice necesario.

Carlo Costanzia, con sus hermanos Rocco y Pietro (Foto: Redes Sociales)

El caso sigue en fase de instrucción, pero el Tribunal de Revisión italiano ya ha tumbado en dos ocasiones la petición de libertad de Rocco, así como ha contradicho la versión de Pietro. La jueza considera que hubo premeditación en el ataque, algo que la Fiscalía se afanará en demostrar en un juicio para el que todavía no tiene fecha. El horizonte se asoma en negro para ellos. Carlo aún no ha hablado de este espinado asunto, ¿lo hará ante Santi Acosta, Bea Archidona y el resto de colaboradores?

Los padres de Carlo Costanzia

En su primera entrevista habló de cómo ha sido su tormentosa infancia y años de juventud y definió cómo era la relación con Mar Flores: «La relación es buena, hablamos a menudo, a diario también, hay días que estoy ocupado, o ella, pero soy su hijo y nos queremos mucho (…) es cordial, contando que yo he vivido mucho tiempo en Italia. Ha habido una separación temporal que ha enfriado un poco la relación, pero no quiere decir que me lleve mal ella?».

Carlo Costanzia Flores (Foto: Gtres)

No hay que olvidar que Carlo decidió marcharse con su progenitor y que nunca ha escondido que fue quien más le ayudó cuando fue condenado: «Irme con mi padre fue una decisión personal bien tomada. Y cuando dice que me liberó de pasar nueve años en la cárcel… bueno, mi madre me ha ayudado económicamente, pero ha sido mi padre el que más me ha ayudado en esto proceso», reconoció en De Viernes. ¿Habrá cambiado algo entre madre e hijo?

De todo lo anterior hablará alto y claro un Carlo Costanzia que está más en el disparadero que nunca. Su testimonio a estas alturas es de un gran valor y no cabe duda de que sus palabras ocuparán muchos minutos de tertulia durante los próximos días.