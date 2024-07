Alejandra Rubio toma una drástica decisión sobre su futuro como madre

Alejandra Rubio ha roto nuevamente su silencio con respecto a su cada vez más inminente maternidad fruto de su relación sentimental con Carlo Costanzia. Lo ha hecho en una entrevista para el popular podcast La casa de mi vecina, junto a Nagore Robles y Germán González; apenas unos días después de que se conociera que la hija de Terelu Campos se había quedado sin su principal fuente de ingresos tras la cancelación de Así es la vida, el programa a los mandos de Sandra Barneda y César Muñoz en Telecinco.

Embarazada de cinco meses, Alejandra Rubio ha sido contundente al afirmar que protegerá a su hijo de los medios de comunicación: «No le voy a exponer», ha dicho tajante. Una decisión que habría tomado en común con el padre del bebé que espera, y que pasaría por no mostrar el rostro de la criatura públicamente ya sea ante los medios de comunicación o en redes sociales. «Voy a intentar proteger a mi hijo o hija, de la prensa y de todo. Así que no, que no. La cara no. Yo que sé… Tampoco te digo que igual, a ver, que no haga lo que hacen Lara y Hugo que, de repente, sale de espaldas. Pero yo no soy muy de redes…», ha explicado.

Con estas palabras, cabe esperar a ver si Alejandra Rubio concede o no una exclusiva tras el nacimiento del bebé, pues cabe recordar que fue precisamente a través de una para la revista ¡Hola!, que la colaboradora de televisión anunció su embarazo el pasado mes de junio. Alejandra Rubio protagonizó la portada de la citada publicación con Carlo Costanzia. Ambos, concedieron una entrevista exclusiva en la que contaron todos los detalles del embarazo: desde cómo se enteraron de que estaban esperando un bebé, hasta los primeros síntomas y las primeras reacciones de sus familiares y, en especial, de sus progenitoras: Terelu Campos y Mar Flores.

Alejandra Rubio quiere alejarse de la televisión

En la entrevista, Alejandra Rubio ha hablado, asimismo, sobre su vida profesional. La nieta de María Teresa Campos ha anunciado que debe «ponerse las pilas» en las redes sociales para establecerse como influencer. Actualmente, la hija de Terelu Campos tiene más de 320.000 seguidores en Instagram, pero su actividad diaria en dicha red social está lejos de ser tan rentable como la de otras figuras conocidas como Anna Ferrer, Gemma Pinto o Ana Matamoros. «Me gustaría encaminar mi vida a más redes sociales y menos tele y corazón», ha dicho Alejandra.

Alejandra Rubio, en Madrid. (Foto: Gtres)

Unas palabras que contrastan con el que sería su próximo proyecto en Canal Sur. Según informó, en exclusiva, el programa Ni que fuéramos Shhh, y confirmó después la propia Toñi Moreno, Alejandra tendrá un papel destacado en un programa especial en honor a su abuela que presentará la de El Prat de Llobregat . En este homenaje, la más joven del Clan Campos jugará un rol central. «Es un programa que yo presento y es una serie de programas sobre andaluces que han hecho cosas de grandes, y uno de ellos es María Teresa Campos. No te puedo confirmar los testimonios, porque grabo algunos. En plató estará Alejandra», explicó Toñi.