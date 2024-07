Alejandra Rubio se encuentra en un gran momento personal después de afianzar su relación con Carlo Costanzia, con quien tendrá un hijo a finales de año. En plena dulce espera, la hija de Terelu Campos continúa con su rutina atendiendo los diversos compromisos profesionales que tiene marcados en su agenda.

Después de haber disfrutado de unos días en Ibiza junto al actor y de haber realizado una escapada hasta Pedraza para asistir a los Conciertos de las Velas, un festival que se organiza en esta enclave castellano desde 1993, la colaboradora de televisión ha sido vista entrando a las instalaciones de Mediaset, donde trabaja habitualmente.

Alejandra Rubio, saliendo de Telecinco. (Foto: Gtres)

Al ver a los medios de comunicación congregados en el citado lugar, Alejandra los ha atendido con amabilidad. En un primer momento ha indicado que se encuentra «muy bien». Sin embargo, al ser preguntada por los planes que tiene previstos hacer durante la temporada estival, la nieta de María Teresa Campos se ha blindado, optando así por la fórmula del silencio.

La portada de Mar Flores

El pasado miércoles, 17 de julio, Mar Flores protagonizó la portada de la revista Diez Minutos en la que aparecía fotografiada en bañador durante un viaje que realizó a Ibiza, cónclave VIP cada verano. Sobre estas imágenes Alejandra Rubio ha sido preguntada y, como no podía ser de otra forma se ha deshecho en halagos hacia su suegra. «Bueno, es un cañón. Eso lo sabemos todos», ha dicho, orgullosa.

Mar Flores en la primera edición de los Premios de la Academia de la Moda española. (Foto: Gtres)

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia serán padres

Fue el pasado mes de junio, cuando Alejandra y Carlo Costanzia anunciaron mediante una entrevista en ¡Hola! que van a ser padres de su primer hijo antes de que termine el año tras cinco meses de relación. Una buena nueva que, sin duda, ha llenado de felicidad a ambas familias.

Carlo Costanzia y Alejandra Rubio, en Ibiza. (Foto: Gtres)

Además, la pareja relató cómo se había enterado de que Alejandra se encontraba en estado de buena esperanza. Fue precisamente un amigo de la hija de Terelu quien se desplazó hasta una farmacia para comprar un test de embarazo. «En realidad, yo no pensaba que saldría positivo, pero el resultado apareció rapidísimo. De repente, me agobié muchísimo…», dio a conocer Alejandra. «En ese momento, me dijo: ‘¡Amor!. ¡No me lo creo!’», continuó Carlo para contar la historia de cómo se enteraron que iban a ser padres.

Por otro lado, Alejandra Rubio también explicó cómo se sintió al saber que esperaba un bebé y al igual que Carlo sintió miedo. «Me vino una responsabilidad muy grande. Es que no me lo esperaba, vino todo un poco de sopetón», comentó el hijo de Mar Flores. «Nos cambió la vida de repente. También pensé que qué iba a pasar… Es que llevábamos muy poco tiempo, aunque eso nunca lo vi como algo negativo. Simplemente, la vida es así», añadió la televisiva.