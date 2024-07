Alejandra Rubio y Carlo Costanzia escapan del ruido mediático en un lujoso resort de Huelva

En medio del huracán mediático que ha supuesto su embarazo, Alejandra Rubio, junto a Carlo Costanzia, ha decidido abandonar Madrid para desconectar en la zona sur del país, concretamente en El Rompido, una provincia de Huelva. Así, la pareja del momento ha puesto tierra de por medio y ha hecho las maletas para pasar unos días de descanso después de vivir unas semanas en las que la presión mediática ha supuesto un gran obstáculo en su día a día, tal y como confesaba la hija de Terelu Campos en el programa Así es la vida.

Fue el pasado viernes, 5 de julio, cuando las cámaras de Gtres captaban a Alejandra y a Carlo desplazándose hasta la estación de Atocha de Madrid, donde posteriormente cogían un tren que les llevaba hasta Sevilla. Una vez que llegaban a la capital hispalense, ponían rumbo hasta El Rompido en coche durante aproximadamente una hora. Ambos lucían unos estilismos casuales con vaqueros y zapatillas, que le aportaban la comodidad necesaria para el trayecto. En el caso de Alejandra, llevaba un top en color gris oscuro que dejaba al descubierto su incipiente tripa de embarazada.

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia en Sevilla. (Foto: Gtres)

Gracias a las redes sociales de la joven, ha salido a la luz el exclusivo hotel que han elegido para sus inesperadas vacaciones. Se trata del Hotel Fuerte El Rompido, un complejo de cuatro estrellas ubicado en un maravilloso entorno costero, cerca del Parque Nacional de Doñana y a 400 metros de la aldea de El Rompido, un pequeño pueblo onubense de pescadores con bares y restaurantes donde degustar su famoso marisco. Cuenta con lujosas instalaciones y diferentes tipos de habitaciones. En las stories de Instagram de Alejandra se puede ver como, en su caso, han escogido la opción de vistas al océano Atlántico y al Río Piedra que, en régimen de todo incluido, supera los 1.600 euros.

Vistas desde la habitación de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia en el Hotel Fuerte El Rompido. (Foto: Instagram)

Ha sido una escapada express ya que este martes, 9 de julio, Alejandra Rubio ha acudido a su puesto de trabajo en el programa de Mediaset presentado por César Muñoz y Sandra Barneda. No obstante, lo que es un hecho es que este verano será el último que disfruten sin niños, ya que el próximo mes de diciembre se convertirán en padres primerizos, dando la bienvenida a una nueva y especial etapa en sus vidas.

Las lágrimas de Alejandra Rubio

Cabe mencionar que tan solo unos días antes de que comenzaran estas vacaciones, Alejandra Rubio estallaba y se derrumba en riguroso directo, desde el plató de Así es la vida, mostrándose visiblemente afectada por la multitud de críticas que está recibiendo desde que se publicó su embarazo: «Gracias a Dios no nos esta afectando como pareja. Se empeñan en destrozarlo todo. Lo tenemos todo en contra. ¿Queréis que diga lo que siento o no? Están haciendo todo lo posible pero no lo van a conseguir. Estoy muy sensible. Ya sé que es televisión, pero es que es mi vida», comentaba sin poder evitar las lágrimas.

Alejandra Rubio en el programa ‘Así es la vida’. (Foto: Mediaset)

«Ha sido súper duro. Y es verdad que podrían haberse cargado esto. Porque de verdad, escuchar las barbaridades que hemos escuchado… Es que hasta por la calle… Hay gente majísima que se acercan y enhorabuena, porque simplemente te respetan. Y otras veces que no es así y te dicen cosas crueles. Y estoy en un momento que no me da la gana. Siempre me ha dado igual todo esto, pero ahora no puedo», concluía.