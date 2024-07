La cita secreta y en privado de Terelu Campos y Carlo Costanzia

Terelu Campos y Carlo Costanzia tienen muy claro que son dos personas condenadas a entenderse. Su buena sintonía en su esperadísimo reencuentro televisivo en el plató de De Viernes fue tan solo el inicio de una relación yerno-suegra que se ha de consolidar poco a poco. Una buena manera de avanzar en ello es compartir más tiempo juntos y qué mejor que predicar con el ejemplo. Look ha podido saber en exclusiva que Carlo ya ha tenido el primer gran encuentro secreto con la futura abuela de su hijo y conocemos todos los detalles.

Domingo 30 de junio. 15:00 horas de la tarde. Terelu Campos abre las puertas de su casa de Aravaca (Madrid) para recibir a Carlo Costanzia y a Alejandra Rubio. Los tres comparten mantel en una comida familiar que se celebra en territorio Terelu y que cuenta con la presencia de algún que otro amigo íntimo de la familia. En cualquier caso, es una cita que adquiere una gran importancia porque es el primer gran encuentro privado entre ellos ya que anteriormente se habían visto un par de veces con más gente, y también porque se produce en un contexto de pura actualidad, dos días después de su primera coincidencia en un plató de televisión. Una cita crucial y una ocasión propicia para poder mantener esa conversación en la intimidad que las cámaras les negaron el viernes.

Terelu Campos en ‘Mi casa es la tuya’ (Foto: Telecinco)

Una cita crucial y una ocasión propicia para poder mantener esa conversación en la intimidad que las cámaras les negaron el viernes. Encima de la mesa varios asuntos entre Terelu Campos y Carlo Costanzia que no trataron en público y ante los ojos de los teleespectadores. Por encima de todo, el embarazo de Alejandra Rubio y algunos temas relativos al bebé que viene en camino; pero también las preferencias de sexo y nombres de uno y de otro o el tratamiento mediático de una noticia que ha sacudido la crónica social de este país.

El almuerzo se prolongó durante más de 2 horas, tiempo más que suficiente para incluso realizar una sobremesa y ponerse al día. El reloj marcaba las 17:30 horas cuando Carlo y Alejandra abandonan el domicilio familiar, pero con un importante cambio respecto a su llegada. Esta vez no se van en un VTC-llegaron en Uber- sino que fue Terelu la que le mandó a su chófer llevar a su hija y yerno de vuelta a casa.

Con ese bonito gesto por parte de la madre de Alejandra Rubio se dio por finalizada la primera reunión en privado de Carlo Costanzia y Terelu Campos. Está por dilucidar si las comidas familiares de domingo se convierten en una rutina o si, por el contrario, no ha sido más que un hecho puntual motivado por su coincidencia en plató.

La futura abuela Terelu Campos y Carlo Costanzia juntos en ¡DeViernes! 🪩 #DeViernes

🟣 https://t.co/0SLWhrFTIX pic.twitter.com/JAC7HZYNvZ — De viernes (@deviernestv) June 28, 2024

Terelu no dudó en alinearse del lado de su yerno, al que dio las gracias por cuidar y mimar a su hija Alejandra. Antes de conocer a Carlo Costanzia, la joven colaboradora había encadenado varias relaciones amorosas sin final feliz. En cambio, su mundo se paralizó cuando el hijo de Mar Flores se cruzó en su vida. Su madre ha contado públicamente que nunca ha visto tan ilusionada a su primogénita como con el actor, de quien ha resaltado varias veces «la pausa» con la que habla por encima de otras virtudes. Por todo ello, Terelu Campos tiene claro que su papel ha de ser el de apoyar en todo a Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, encargados de hacerle abuela.

Lo que Carlo Costanzia opina de Terelu Campos

Antes de este primer encuentro de Terelu Campos con su hija y su yerno, la relación entre ambos era correcta, pero apenas se habían visto en dos ocasiones. No obstante, Carlo Costanzia ya había aprovechado la oportunidad de elogiar públicamente a su suegra: «Al principio, me dio respeto. Pero no porque fuera Terelu, sino porque siempre me da respeto conocer a la madre de tu pareja. Pero, al conocerla, me he ido relajando. Es superguay, una supersuegra. La verdad, estoy gratamente sorprendido. A su padre no lo he conocido todavía, pero habrá ocasión», dijo en Hola.

Carlo Costanzia y Alejandra Rubio, en Ibiza. (Foto: Gtres)

Poco a poco, Carlo se va integrando en su familia política. A Terelu Campos la ha convencido de que él es lo mejor para su hija con tan solo tres ratos juntos. Hacer lo mismo con su suegro Alejandro Rubio será su próximo gran reto. Tiempo al tiempo.