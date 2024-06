La sincera reacción de Alejandra Rubio a la entrevista de su madre con Carlo Costanzia

La entrevista de Terelu Campos y Carlo Costanzia en ¡De Viernes! ha provocado reacciones de todo tipo y la última en aportar su punto de vista ha sido Alejandra Rubio. La joven influencer está embarazada de su primer hijo y se enfrenta a una situación delicada porque se ha contagiado de coronavirus. Si embargo, se encuentra mucho mejor y ha salido a hacer unos recados. Eso sí, con mascarilla y tomando precauciones para no sufrir ningún susto más.

«Estoy muy bien. Me tenéis que pillar siempre con estas pintas, no puede ser de otra manera», ha declarado durante su último encuentro con la prensa. El foco de atención está puesto en ella, pues no son pocos los que quieren saber qué piensa del encuentro que Terelu ha tenido con Carlo en la pequeña pantalla. Hay que tener en cuenta que suegra y yerno no se han visto demasiadas veces, por eso esta intervención ha generado tanto interés.

Terelu Campos con Carlo Costanzia. (Foto: ¡De Viernes!)

La nieta de María Teresa Campos está feliz por el momento que su madre ha protagonizado con Carlo Costanzia en Telecinco, pero insiste en que no puede dar demasiadas explicaciones. Trabaja en un programa de la cadena y siente que debe hacerlo ahí. No obstante, ha atendido a la reportera y ha mantenido una actitud amable y cercana.

«Te contesto rápido a todo. Lo vi, pero no te voy a decir nada porque me toca contestar por trabajo donde tengo que contestar», ha declarado al respecto.

Alejandra Rubio deja la puerta abierta a trabajar con su madre

Alejandra ha insistido en que está encantada de que su madre haya vuelto a Telecinco. Hay que recordar que la comunicadora fichó por TVE después de la cancelación de Sálvame, pero ahora ha regresado a Mediaset para ejercer de tertuliana en ¡De Viernes! y se rumorea que podría coincidir con su hija. La sobrina de Carmen Borrego ha optado por no confirmar ni desmentir esta teoría, pero sí ha dejado la puerta abierta.

Alejandra Rubio en Madrid. (Foto: Gtres)

«Me alegro mucho por ella. Me alegro de que esté trabajando, que se lo merece porque es una pedazo de profesional», ha empezado diciendo. Y cuando le han preguntado por su fichaje ha dicho: «Bueno, que lo diga la vida. Tampoco hay que forzar las cosas, yo ya he trabajado con ella».

Desde que se quedó embarazada, Alejandra Rubio ha tenido que enfrentarse a muchas críticas. Le han acusado de vivir de sus apellidos, de no trabajar y de no estudiar. Ella insiste en que se ha formado para ser actriz y recuerda que lleva mucho tiempo en televisión. Tiene la conciencia tranquila y no siente la necesitad de responder a sus rivales.

«Que hagan lo que quieran, de verdad. O sea, ¿qué quieres que te diga? De verdad, paso chicos. Suficiente tengo. No le voy a dar más importancia a tonterías».

No quiere saber nada de la ex novia de Carlo Costanzia

Jeimy, en un plató de Telecinco. (Foto: Mediaset)

Carlo tuvo una novia llamada Jeimy antes de estar con la hija de Terelu Campos. Esta joven ha hablado en varias ocasiones, asegurando que el actor no es tan honesto como dice. Alejandra no quiere saber nada de ella y prefiere no contestar a nada para no generar nuevas polémicas.

«No me habléis de cosas que me dan igual. O sea, lo he dicho siempre: son cosas que no tienen nada que ver conmigo. Yo, lo que sea mío, bienvenido sea, pero que no que cada uno se haga responsable de sus cosas», ha declarado ante los micrófonos de la agencia Gtres para zanjar la conversación.