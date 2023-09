Terelu Campos ‘Pasa la vida’ en TVE: vuelve a ser feliz donde debutó con su madre

María Teresa Campos presentó Pasa la vida en TVE entre 1991 y 1996. Fue uno de sus primeros proyectos importantes. La comunicadora ganó mucha repercusión y tuvo la oportunidad de introducir a su hija Terelu en el mundo del espectáculo. Su primogénita siempre ha luchado contra las mismas críticas, pues hay gente que le echa en cara su forma de llegar a la televisión. Es cierto que empezó a trabajar en la pequeña pantalla gracias al apoyo de María Teresa Campos, pero no se hubiese quedado si no hubiese demostrado su gran talento. Tanto es así que después de la repentina desaparición de Sálvame, los responsables de la cadena pública han vuelto a ponerse en contacto con ella.

María Teresa Campos por las calles de Madrid / Gtres

Terelu Campos hizo saltar todas las alarmas tras la cancelación del espacio que presentaba en Telecinco. Su hermana Carmen Borrego enseguida se colocó en otro programa de la cadena, concretamente fichó como colaboradora de La última noche. Sin embargo, Terelu no encontraba su hueco en Mediaset. En una ocasión le preguntaron sobre este tema y ella dejó claro que no estaba preocupado, es más, aseguró que en el terreno profesional todo iba perfectamente. En aquel momento ya tenía una propuesta de TVE encima de la mesa, a pesar de que no entró en detalles.

La hermana de Carmen Borrego se ha convertido en la nueva estrella de la cadena pública, la empresa donde debutó y donde tuvo su primer contacto con el gran público. En primer lugar ha firmado un contrato para ser una de las comentaristas de Jordi González en La Plaza, un proyecto ambicioso que pretende competir con Telecinco y Antena 3. También participará en Mañaneros, espacio que presenta Jaime Cantizano. Es decir, Terelu ha pasado de ser presentadora en Mediaset a ocupar un papel fundamental en las tertulias de TVE. Pero, ¿tiene intención de retomar su faceta de líder? Sí, hay otro proyecto más.

Jordi González y Terelu Campos / TVE

Terelu Campos también será presentadora en TVE

Vestida de riguroso luto, Terelu Campos ha conversado con Jordi González y ha confesado cuál era la realidad que vivió María Teresa Campos en sus últimos años. Piensa que la comunicadora se marchó con una gran pena porque su obsesión era retomar su faceta profesional. En Mediaset dejaron de contar con ella de un momento a otro y Terelu considera que este gesto es muy injusto. Por eso de momento no participará en ningún programa de del grupo.

Terelu Campos en Madrid / Gtres

«Mi madre quería que la retirara el público. La pena es que no pudo ser», lamenta Terelu. «Sus temas de conversación siempre estaban vinculados con el trabajo. Su mayor inyección de vida se lo daba su plató de televisión». Asegura que después de desaparecer de la pequeña pantalla, maría Teresa se fue apagando poco a poco. Por eso uno de sus retos actuales es presentar un programa homenaje que rendirá tributo a la brillante trayectoria de su progenitora. Este formato iba a emitirse en Telecinco en un primer momento, pero la cadena dejó de interesarse y TVE adquirió el control.

El reto de Terelu: homenajear a su madre

A pesar de que ha reconocido que sus apellidos también le han jugado malas pasadas, Terelu Campos se siente muy orgullosa de ser hija de María Teresa. Considera que gracias a esto ha podido aprender de ella, que era una gran maestra en el mundo del entretenimiento. Por ese motivo se siente tan cómoda en TVE. Fue la primera empresa televisiva que le abrió las puertas y considera que en estos momentos, después de haber perdido a su madre, la mejor opción es regresar a la cadena, una cadena a la que considera su hogar.

Terelu Campos en ‘La Plaza de TVE’ / TVE

«Mañana vuelvo a la casa que me vio nacer. Allí tuve la oportunidad de trabajar con los más grandes: Jesús Hermida y mi madre», escribió en su Instagram antes de sentarse en el plató de La Plaza. Después reiteró que iba a hacer este esfuerzo para rendirle un bonito homenaje a María Teresa Campos. Sus palabras exactas fueron: «Ella estaría muy contenta de mi vuelta a TVE y al trabajo tan necesario para mantener tu mente ocupada cuando estás rota por dentro».