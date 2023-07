Carmen Borrego es noticia aunque, si se permite la redundancia, la noticia sería que no lo fuera. Su relato desesperado acerca de la dramática situación actual que vive ha reabierto el debate sobre la vida de la hija de María Teresa Campos. Pero, además, ella misma se ha puesto en el foco con uno de sus últimos mensajes en Instagram. Una publicación junto al que fuera su director en Sálvame, acompañado de un revelador mensaje que se ha interpretado como pista para sus planes profesionales de futuro.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Carmen Borrego Campos (@carmenborregocampos)

Esta fotografía junto a Alberto Díaz y el hecho de que Carmen se muestre tan enigmática al decir que «la vida dirá dónde nos reencontraremos» ha servido para poner en la mesa la llamativa posibilidad de que la colaboradora pueda seguir los pasos de su director. Por si fuera poco, scto seguido, colgaba la misma foto pero en una storie con el mensaje: «Mi pasado y mi futuro».

El contexto es el siguiente. Díaz ha empezado esta semana a trabajar como máximo responsable de la sección de corazón de Espejo Público. Este acercamiento vía Instagram ha sido entendido por la opinión pública como una declaración de intenciones en forma de pregunta: ¿va a fichar Carmen Borrego por Antena 3?

La cuestión no es baladí, pero Look la resuelve en exclusiva. Según los datos a los que hemos podido acceder, gracias a una fuente muy cercana a Atresmedia, podemos afirmar que actualmente no hay ninguna oferta de trabajo en el grupo para Carmen Borrego. Del mismo modo, en este momento no existe negociación alguna entre la hermana de Terelu Campos y el grupo con sede en San Sebastián de los Reyes, Madrid. Lo que pueda venir en el futuro se desconoce, pero la única realidad a día de hoy es esa.

Carmen Borrego hablando por teléfono / Gtres

Lo cierto es que Atresmedia sigue pescando en río revuelto. Los cambios en Telecinco han propiciado que trabajadores históricos de la cadena se enrolen en nuevos proyectos. Al caso de Alberto Díaz se le sumaron Beatriz Cortázar, Paloma García-Pelayo, Adela González, Rebeca Haro y el año pasado una pionera Sonsoles Ónega, ya han puesto camino a la competencia. Y quizá no sean los últimos.

Carmen Borrego, tocada y hundida

La situación para Carmen Borrego no es ni mucho menos la soñada. El final de Sálvame le ha dejado sin ingresos y quien la conoce sabe que disfruta de un ritmo de vida que solo se podría costear trabajando. Aún no ha encontrado acomodo en ningún espacio televisivo, de la misma manera que Netflix no ha contado con ella para la grabación del reality de La Fábrica de la Tele en América.

Carmen Borrego en ‘Sálvame’. / Telecinco

Ella misma plasmó su desesperación esta semana en las páginas de la revista Lecturas: «Hay días que no me levanto de la cama, desde que no trabajo me cuesta mucho levantarme. Tengo muchísima ansiedad y mucho miedo a caer en una depresión. Estoy desesperada. Tengo una gran preocupación por mi madre, a la que he llorado mucho porque me da mucha pena verla cómo está». Un bache del que no se descarta que salga con ayuda de profesionales: «No estoy en tratamiento psicológico, pero debería. Me cuesta hablar, me ahogo», dijo Carmen.