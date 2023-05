El verdadero culpable de la crisis personal de Carmen Borrego

Carmen Borrego está atravesando un momento personal bajo. Quizá el peor que recuerdan las personas de su entorno que tan bien le conocen. Encima de la mesa están sucesos que han tenido lugar en su vida recientemente. A la delicada situación que atraviesa a nivel familiar, con su madre con una enfermedad avanzada y sin hablarse con su hijo, la hija de María Teresa Campos ha tocado fondo.

Algo que ha terminado de rematarla es saber que en un mes va a estar en el paro. Su trabajo en Sálvame finalizará para siempre cuando el próximo viernes 23 de junio se emita el último programa. La cancelación definitiva del espacio vespertina por parte de Mediaset ha sido un jarro de agua fría para Borrego. Ella necesita seguir trabajando, en primer lugar, para generar ingresos ya que actualmente no dispone de financiación. Lo que sucede es que no las tiene todas consigo de poder enrolarse pronto en otro proyecto.

Este cóctel de cosas le ha sumido en un estado de desesperanza, poca autoestima y cierta ansiedad que le está afectando mucho. Las últimas imágenes de ella misma, publicadas por la revista Semana, muestran a una Carmen muy desmejorada, deteriorada y sin paños calientes, demacrada. Parece evidente que no pasa por su mejor momento. Está contra las cuerdas, presa de su peor momento personal en años.

Una vez más, no todo podría ser lo que parece en la familia Campos. Esto se hace evidente, sobre todo, en las hijas de María Teresa. Look ha podido tener acceso a un testimonio muy revelador que cuenta el verdadero motivo por el que Carmen ha llegado a esta situación, pero que también señala al verdadero culpable de que esté atravesando una situación límite.

Desmontamos el drama de Carmen Borrego asumiendo en base a hechos probados que la verdadera culpable de su crisis es ella misma. Los motivos nos los esgrime una fuente de toda solvencia que conoce bien todos los entresijos del clan familiar más famoso de la televisión española.

«La culpa es de Carmen Borrego»

Dicen que somos el resultado de nuestras experiencias o de nuestra toma de decisiones en momentos clave de la vida. Como todo mortal que se precie, Carmen no ha tomado siempre buenas decisiones y algunos hechos hablan por sí mismos.

Por ejemplo, en el caso del hermano secreto de las Campos. Hace años que salió a la luz que Terelu y Carmen tenían un hermano por parte de padre que resultó ser polémico. El susodicho fue condenado con una multa que iba aparejada de una orden de alejamiento. Esto podría indicar que fue autor de un caso de violencia doméstica, si bien nunca se determinó.

Carmen Borrego ha hablado de su hermano siempre desde un punto de vista piadoso, pero la fuente consultada ha podido confirmar que a pesar de que ella ha hablado desde el sentimiento y la compasión hacia la figura de su hermano, nada más lejos de la realidad. Lo habría acogido a su hermano en su casa, pero nunca desde un punto de vista fraternal porque «Carmen decía que era una bella persona y lo trajo a Madrid para tenerlo de chacho dejándole a sus hijos. Es una amoral», nos cuentan.

Otro aspecto que ha jugado en contra de la colaboradora de televisión es el humano. A pesar de que son muchas las personas que le han dado oportunidades en el trato a su madre, debido a las dudosas actuaciones de Borrego hacia su progenitora ha logrado que muchos de los más cercanos a la reina de la televisión no la soporten. Desarrollemos los motivos.

Quien ha tratado con las hijas de María Teresa Campos de cerca asegura lo siguiente: «No tiene a nadie, no la quiere nadie». Preguntamos por el motivo y no dudan: «Es una persona que toda la vida se ha aprovechado de su madre. Por ejemplo, María Teresa se gastó fortunas en pagar al abogado Zarra Luque para pleitear con el primer marido de Carmen Borrego, el padre de sus hijos».

La actitud para con su familia está más en debate que nunca. La fuente consultada por este digital condena su comportamiento: «Va de víctima y a su madre la ha manipulado, tenía envidia de Terelu en todo, pero ella era un monstruo metida en casa (…) aunque su madre estuviera en la indigencia le pedía dinero e incluso le arruinó el canal de YouTube».

En cualquier caso, palabras muy duras que no hacen más que reflejar ciertas razones que explican el mal momento de Carmen Borrego. ¿Resurgirá de sus cenizas?