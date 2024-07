Los planes de Alejandra Rubio tras su amargo adiós a ‘Así es la vida’

Alejandra Rubio ha dicho adiós, este viernes, a su principal fuente de ingresos: Así es la vida. Y es que el programa de Telecinco a los mandos de Sandra Barneda y César Muñoz se ha despedido hoy y para siempre de la pequeña pantalla tras un año en antena para dar paso, a partir del próximo lunes 29 de julio, al nuevo programa de Jorge Javier Vázquez en la cadena, El diario de Jorge. Un nuevo espacio de testimonios anónimos -y otros no tanto-, que llega con la renovación del contrato del ex presentador de Sálvame, por Mediaset, hasta julio de 2027. «Gracias a Así es la vida, a Cuarzo y a mis super jefas por este año y estos compañeros increíbles que me llevo para siempre. He aprendido demasiado con todxs vosotrxs», ha escrito la hija de Terelu Campos a través de su perfil en Instagram, donde reúne a más de trescientos mil seguidores.

Aunque Alejandra Rubio no ha estado presente en plató en el último día de programa, sí ha querido hacer una mención especial al formato en este cierre de ciclo, que coincide con uno de los momentos más felices, y también polémicos, de su corta vida; pues está esperando su primer hijo fruto de su relación sentimental con Carlo Costanzia. Un detalle para el cabe preguntarse cuáles serán ahora los planes de la joven. ¿De qué vivirá ahora Alejandra Rubio? ¿Tiene Alejandra un nuevo proyecto televisivo bajo el brazo? ¿Se alejará de la pequeña pantalla? Son algunas de las preguntas que han sobrevolado el futuro profesional de la nieta de María Teresa Campos.

Imagen de Instagram de Alejandra Rubio. (Foto: Redes Sociales)

El futuro profesional de Alejandra Rubio, en el aire

Aunque se ha quedado sin una de sus principales fuentes de ingreso, Alejandra Rubio se va haciendo, cada vez más, un hueco en el mundo digital como influencer. Solo en Instagram, la joven acumula más de 321 mil seguidores. Una cifra que no es insustancial y que le permitiría obtener ingresos del contenido que difunde. De hecho, hace apenas unas semanas, Alejandra Rubio fue imagen de una campaña de una cadena de hoteles en Marbella.

Alejandra Rubio, por las calles de Madrid. (Foto: Gtres)

Al margen de las redes sociales, Alejandra Rubio podría aparecer en el nuevo programa de Toñi Moreno en Canal Sur, según desvelaron en Ni que fuéramos Shh, en Canal Quickie y TEN. La propia Toñi habló en el programa citado mediante una llamada telefónica y confirmó la presencia de la nieta de María Teresa Campos en el espacio. «Es un programa que yo presento y es una serie de programas sobre andaluces que han hecho cosas de grandes, y uno de ellos es María Teresa Campos. No te puedo confirmar los testimonios, porque grabo algunos. En plató estará Alejandra», dijo.

A ambos planes se unirían, además, los proyectos que puedan sugirle a Alejandra de su faceta como actriz. Tras haber tanteado los estudios de Administración y Dirección de Empresas, Derecho y Diseño de moda, la hija de Terelu Campos, cabe destacar en este sentido, se ha formado como actriz. Alejandra Rubio habría terminado sus estudios en este ámbito, de hecho, poco antes de que saltara la noticia de su embarazo.