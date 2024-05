Así es la vida de Rosa Villacastín en Marbella: un curso de cocina y una excursión todas las mañanas

El nombre de Rosa Villacastín forma parte de la historia de la crónica social. La periodista ha sido testigo de acontecimientos históricos, ha dado noticias importantes y ha trabajado en los mejores programas de televisión. Hace una semana confesó delante de Anne Igartiburu qué decisión había tomado: jubilarse y empezar una nueva vida. «Creo que hay que irse para disfrutar de otras cosas», dijo exactamente.

Rosa Villacastín empezó a trabajar como periodista en 1970. Le contrataron en el diario Pueblo, donde ejerció de cronista parlamentaria durante 13 años. Cuando terminó este contrato fichó por el medio Ya y a partir de ese momento llamó la atención de otras cabeceras relacionadas con la prensa del corazón, como Diez Minutos o Interviú. De ahí salto a la televisión y ha llegado a colaborar con dos de las presentadoras más importantes de nuestro país: Ana Rosa Quintana y María Teresa Campos.

Rosa Villacastín anunciando su jubilación. (Foto: TVE)

Rosa Villacastín ya ha dado el pistoletazo de salida a su nueva andadura. Después de 50 años de carrera, fijará su residencia habitual en Marbella junto a su marido, el periodista Miguel Larrea Zabálegui, quien también está jubilado.

Tal y como ha anunciado en una de sus últimas intervenciones, se encuentra fenomenal y cree que ha llegado el momento de cambiar sus rutinas. Aunque le apasiona su profesión, ya no quiere trabajar más. Ahora su deseo es disfrutar de su tiempo libre. «Quería despedirme a los 77 años, estando bien de salud, para poder disfrutar. Te voy a decir que me hice un chequeo completo y estoy en perfecto estado de revista».

Rosa Villacastín tiene un nuevo reto

El viernes 24 de mayo ha sido el último día de Rosa Villacastín en Madrid. La periodista ha dejado la capital para trasladarse a su adorada Marbella, donde su marido le estaba esperando con los brazos abiertos. En esta nueva etapa tiene muchos retos. Ha dado una entrevista al medio El Español y ha desvelado que quiere aprender a cocinar, por eso se ha apuntado a un curso.

Rosa Villacastín, en la boda de Euprepio Padula. (Foto: Gtres)

La periodista ha formado parte de proyectos importantes. En 1993 recibió una oferta de María Teresa Campos y comenzó a formar parte de Pasa la vida. La veterana presentadora cambió de programa para liderar Día a Día, donde también contó con la presencia de Villacastín.

Rosa ha estado muy centrada en su profesión y cree que ha llegado el momento de experimentar otras cosas. «Ahora me levantaré por las mañanas temprano, iré a andar con mi marido y con un amigo fotógrafo que tengo en Marbella. Después desayunaré y me leeré los periódicos. Me gusta leer la prensa impresa», responde cuando le preguntan por su hoja de ruta.

Su relación con Jorge Javier Vázquez

Ana Rosa Quintana, una maestra de los medios de comunicación, se dio cuenta de que Villacastín era una auténtica estrella, así que estuvieron juntas Extra rosa. Desde entonces ha sido una figura constante en la pequeña pantalla. Es más, fue la que descubrió a Jorge Javier Vázquez, aunque posteriormente tuvo muchos problemas con él.

Rosa Villacastín, en una entrega de premios. (Foto: Gtres)

Rosa tiene mucha experiencia en televisión, por eso opinó sobre el documental que Telecinco emitió sobre Rocío Carrasco. Sus comentarios no sentaron bien a Jorge Javier, quien le pidió que frenase porque no quería tener una guerra con ella. Sin embargo, Villacastín siempre ha ido con la verdad por delante.

La periodista, en una de sus intervenciones públicas, habló sobre la cancelación de Sálvame y los errores que había cometido Jorge Javier como presentador. Según su opinión, dar tantas opiniones políticas no jugó a su favor. «Creo que eso lastró no tanto al programa como a él. Jorge Javier ha dado un cambio. Él es inteligentísimo, preparado, tiene enganche con la cámara, le gusta la cámara, le gusta mucho. Eso lo digo a favor suyo, pero es que yo creo que cuando tú estás presentando un programa, ante determinadas declaraciones, hay mucha gente que se puede sentir herida, más en un programa como Sálvame».