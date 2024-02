La broma que Toñi Moreno ya no le hace a Bertín Osborne

Toñi Moreno, de 50 años, ha presentado su nuevo reto profesional alejado de la televisión. Se trata del lanzamiento de su propia línea de cosméticos a la que ha llamado Con Alma Golden. En el marco de este evento, la presentadora ha hablado de que es accionista de la firma y no imagen, pero, además de contar cómo afronta esta nueva etapa como empresaria, Moreno se ha pronunciado acerca de la relación que mantiene, actualmente, con Bertín Osborne (69).

Toñi Moreno en un evento de los Grammy Latinos en Sevilla / Gtres

La relación entre Bertín Osborne y Toñi Moreno

El presentador de Mi casa es la tuya se encuentra en medio de un tsunami mediático después de que el pasado mes de julio trascendiera que iba a ser padre a finales de año junto a Gabriela Guillén, quien, precisamente, dio a luz, en diciembre. Sin embargo, el cantante y la empresaria no mantienen ningún tipo de relación y está en ‘jaque’ la paternidad del recién nacido, ya que Bertín solo reconocerá que es hijo suyo si el correspondiente análisis genético así lo determina.

Bertín Osborne con el rostros serio/ GTRES

La que fuera presentadora del icónico programa de Mujeres y Hombres y Viceversa ha indicado que «con Bertín hablo menos que con María (hace referencia a del Monte). Lo sustituí un día que estaba con covid y nos tenemos mucho cariño». Después ha explicado que ella prefiere evitar algunas bromas dado que el artista no atraviesa su mejor momento personal. «Antes bromeaba con él con cosas como: me tienes que pasar la pensión de la niña. Sabéis que mi niña es por donación. Y yo le decía: ‘tiene tu cara’. Ya ni siquiera bromeo con eso. Supongo que ordenará un poco todo lo que está pasando», ha indicado Toñi.

Bertín Osborne se sincera

Si bien cuando se conoció que el intérprete de Noches de San Juan iba a ser padre de nuevo, el propio Bertín emitió varios comunicados (algunos de ellos vía Instagram que posteriormente fueron borrados) con el fin de evitar cualquier tipo de especulación sobre su historia de amor con Gabriela. Poco después el distanciamiento entre ellos era más que evidente hasta tal punto de que Bertín Osborne solo reconocerá al recién nacido como hijo tras una prueba de paternidad.

Bertín Osborne por las calles de Madrid / Gtres

«Cuando Gabriela tenga el bebé, evidentemente, nos haremos alguna prueba. Yo tengo una responsabilidad. Tengo mucha familia. Tengo hijos, nietos… Sería una irresponsabilidad no hacérmelas», dijo antes de que llegara al mundo el retoño. «Es lo que todo el mundo haría… Y lo vuelvo a repetir: no es un tema de desconfianza, sino que, simplemente, es un tema que hay que ratificar porque, si no, luego, hay problemas. Oye, ¿y si se confirma que es mío? Yo soy un tipo responsable y ayudaré y me haré cargo de lo que tenga que hacerme cargo. Eso es todo. No hay más que contar. Ha sido una relación no muy larga y que ha terminado de esta manera… Pero yo no tengo más que buenas palabras para ella. Simplemente, he decidido que no voy a ser padre. Que no quiero ejercer de padre», insistió en la revista ¡Hola!.