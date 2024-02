Bertín Osborne anuncia una drástica decisión sobre su futuro profesional en su último concierto

Después de aplazar por motivos de salud, en más de dos ocasiones, su concierto en Alicante, Bertín Osborne pudo realizar, este domingo, su show musical en la ciudad citada. Y es que, siguiendo el tradicional dicho, a la tercera va la vencida. Y así ha sido. El artista se subió al escenario para deleitar a su gran elenco de fans ofreciéndoles, en riguroso directo, una interpretación de su amplia discografía que no dejó indiferente a nadie. Pero, más allá de sorprender con la interpretación de su repertorio, lo cierto es que aún llamó más la atención el anuncio que hizo sobre la drástica decisión que había tomado sobre su futuro profesional.

El cantante y presentador Bertín Osborne durante un concierto en Alicante/ Gtres

«Volveré a ensayar en abril, porque la verdad que me divierte esto mucho más que la televisión. Pero, ya me queda menos, también os lo digo. Seguramente, seguiré haciendo música, seguiré cantando porque es lo que más me divierte. Pero de lo demás, igual me quito de en medio», comenzaba a decir, añadiendo que estaba realmente harto. Sus palabras, dejaban entrever que cada vez se alejaría más de la televisión, su otra faceta profesional y que, aunque los escenarios continuan haciéndole feliz, lo cierto es que su retirada artística estaba cada vez más cerca.

Continuando su discurso, Bertín pedía perdón por haber tenido que aplazar la fecha del concierto en dos ocasiones pero, al mismo tiempo, aseguraba que lo había pasado realmente mal en las últimas semanas, en cuanto a la salud se refiere: «Es muy bonito volver renacido, porque os tengo que decir que lo he pasado muy mal. Me levantaba y me caía. Nunca he estado tan mal», decía segundos antes de cantar una de sus míticas canciones.

No era la primera vez que pedía disculpas a los asistentes del concierto de Alicante, y es que tan solo unos días antes, Bertín también publicó en las redes sociales un mensaje donde hacía hincapié en los graves síntomas a los que se ha tenido que enfrentar tras contagiarse de covid por segunda vez: «Ha sido infinitamente peor que el primero. Pero quería agradeceros que sigáis ahí. […] Para mí significa mucho este concierto. No estoy al cien por cien pero estar os prometo que voy a estar», explicaba.

Una época convulsa para Bertín Osborne

Este discurso de Osborne ha llegado tan solo dos días después de que Gabriela Guillén se sentara en el plató del programa ¡De viernes!, donde ha hablado largo y tendido sobre la polémica que ha dado un giro radical a la vida del presentador en los últimos meses: su inesperada paternidad a los 69 años. La de Paraguay ha confesado en dicha entrevista que en ningún momento se ha sentido acompañada por Bertín a lo largo del embarazo y que ha sido un proceso muy duro que ha vivido en solitario: «No me ha acompañado absolutamente nadie a las consultas», decía.

Gabriela Guillén durante su entrevista / Telecinco

Cabe destacar que desde que salió a la luz la noticia de que Bertín Osborne volvería a ser padre por sexta vez, el cantante decidió retirarse del foco mediático, manteniéndose completamente alejado de las cámaras y generando una gran expectación por saber cómo y dónde se encontraba el andaluz tras conocerse multitud de polémicas vinculadas a su nueva paternidad, las cuales le han posicionado en el centro del huracán de los últimos meses.