Una de las preguntas más repetidas desde que se conoció el embarazo de Gabriela Guillén, el pasado mes de julio, y ya una vez nacido incluso su hijo en común con Bertín Osborne, es la de si el cantante ha ayudado económicamente a la fisioterapeuta. Durante una entrevista de Guillén a De Viernes, el nuevo programa de Santi Acosta y Beatriz Archidona para las noches de Telecinco dedicado a la crónica social de nuestro país con entrevistas exclusivas y tertulias, hace varios días; la joven habló de dos transferencias, sin revelar, eso sí, la cantidad de los pagos. «Habíamos acordado que él me iba a ayudar en todo lo que necesitara y han sido dos transferencias», dijo. Asimismo, Guillén explicó que Bertín Osborne le había dos regalos. En concreto, dos vestidos que utilizó para la Feria de Abril de Sevilla y la fiesta de cumpleaños de ‘El Turronero’, a la que ambos asistieron.

Sin embargo, esta afirmación no sería del todo cierta. Según ha confirmado el programa Así es la vida en la tarde de este jueves, Bertín Osborne habría hecho un total de diez transferencias a Gabriela, siendo la primera de ellas de 400 euros. Esta se produjo el 6 de marzo y, apenas un mes después llegó la segunda, el 26 de abril, que ascendió a 1.500 euros. Una cantidad que podría coincidir con el pago del traje de flamenca al que se refirió la propia Gabriela en la entrevista antes citada.

Las transferencias que Bertín Osborne habría hecho a Gabriela Guillén / Telecinco

El siguiente ingreso fue de mil euros y llegó el 8 de mayo, poco más de una semana después de que Gabriela supiera que estaba esperando un hijo de Bertín Osborne y la relación entre el artista y ella terminara de saltar por los aires; pues bien es sabido que el embarazo no sentó nada bien al presentador de Mi Casa esla tuya. «No ha sido un embarazo buscado sino un accidente, cosas que pasan en una relación muchas veces, y por eso insisto que no lo hemos buscado pero eso no quita que yo no vaya a asumir mis responsabilidades como siempre he hecho en esta vida», fueron las primeras palabras de Osborne tras conocerse la noticia de su paternidad.

Pese a lo anterior, el pasado día 5 de junio Bertín volvía a hacer un ingreso a Gabriela. Esta vez, de 1.300 euros. El 26 de junio, pocos días después y tras una supuesta reconciliación, Guillén recibió 600 euros para el vestido que lució en la fiesta del sesenta cumpleaños Luís López, más conocido como ‘El Turronero’, que reunió a numerosos rostros de la crónica social de nuestro país tales como Mario Conde, Albert Rivera, Carlos Herrera, Susanna Griso, María Zurita, Josep Pedrerol, Eduardo Inda, Juan José Padilla, Antonio Jiménez, José Ortega Cano, junto a sus hijos, Gloria Camila y José María, o Paz Padilla, entre otros, en el Palacio de Exposiciones de Sevilla, el emblemático espacio arquitectónico de la capital andaluza diseñado por el arquitecto Álvaro Navarro Jiménez.