Gabriela Guillén confiesa cómo empezó su relación con Bertín Osborne y en qué momento se encuentran ahora

Gabriela Guillén ha confesado cómo fue su relación con Bertín Osborne. Desde hace varios meses, tras anunciar que estaba embarazada del presentador, la modelo ha sido una de las mujeres más perseguidas por la prensa del corazón. Después de recuperarse del complicado parto que sufrió el pasado 31 de diciembre, la joven se ha sentado en el programa de Telecinco, ¡De viernes!, y se ha sincerado de la relación que tuvo y tiene actualmente con el cantante.

“Han sido un poco agridulces. El nacimiento de mi bebé es algo tan bonito que se ha visto empañada por otras noticias”, ha comenzado diciendo Gabriela, ante la expectación de los colaboradores. Una de las primeras apariciones públicas de la modelo con Bertín Osborne fue cuando ambos fueron fotografiados para una conocida firma de ropa. “Nuestra relación empieza mucho antes de hacer la campaña de publicidad de esa marca de ropa. Coincidimos en un evento y nos presentó una persona. Ahí empezamos a conocernos y surgieron más cosas”, ha confesado sobre cómo se conocieron.

“Él dio el primer paso. Lo hizo de manera graciosa, haciendo bromas. La verdad es que a mí me pareció una persona sencilla, amable, muy cercana… Y poco a poco fue surgiendo, no fue a saco”, ha continuado añadiendo. A pesar de todo, la maniquí no sintió en un primer momento una fuerte atracción por el cantante: “Al principio no me gustó, que va. Se lo dije muchas veces: ‘Tú serías el último hombre en el que me fijaría’”, ha revelado.

Desde el momento en el que sus caminos se unieron por primera vez, ambos empezaron a compartir cada vez más momentos juntos en la finca que el artista tiene en Sevilla. “Me presentaba como la señora de la casa. Decía ‘mi chica’. Yo me sentía arropada por él. Siempre me daba mi lugar y conocía a sus hijas. Me cogía de la mano, yo me sentaba a su lado en la mesa”, ha exclamado Gabriela. Sin embargo, a pesar del “bonito” vínculo que habían forjado, todo empezó a cambiar: “Él ha cometido muchos errores y lo sabe. Él siempre me advirtió que esto iba a ser un caos cuando se supiera nuestra relación. Cuando salió la noticia yo me molesté un poco y estaba decepcionada. Me sienta mal que me considere una amiga más. Me decepcionaron sus declaraciones en su momento. Luego me lo explicó y me dijo que era para calmar un poco las aguas”, ha dicho la modelo.

Tras todo lo acontecido, cuando Gabriela Guillén decidió seguir adelante con su embarazo, su relación con Bertín Osborne cambió significativamente, llegando a ser prácticamente nula. “Teníamos nuestros cuidados y yo no me esperaba quedarme embarazada”, ha confesado sobre la noticia que lo cambió todo. “Él se quedó tan sorprendido como yo. De hecho, saltó y se puso agresivo. Me dijo que si tenía al bebé la relación terminaba. Me pareció un feo que me diera esa opción de decidir entre él o el niño. No podía aceptarlo. Le dije que yo iba a sacar adelante al niño sola”, ha continuado exponiendo, aún dolida por lo que tuvo que pasar. “Yo le dije que no era una delincuente y que iba a tener el niño aquí. Yo no tenía que esconderme por estar embarazada”.

La relación actual de Gabriela Guillén con Bertín Osborne

Desde que el pequeño llegó al mundo, Gabriela Guillén no ha hablado con Bertín Osborne: Es un momento agridulce para mí. No he recibido ninguna llamada, yo tampoco le he escrito. No tengo ningún contacto con él. La última vez que hablamos fue el 23 de diciembre. Una semana antes del nacimiento. Fue una conversación dura. Yo le reclamé una serie de cosas sobre las noticias que iban saliendo. Se me estaba machacando mucho por cuestiones económicas. Él me dijo que pronto se iba a aclarar todo. Yo le pedí hablar en persona, pero me dijo que no”, ha terminado diciendo.