Gabriela Guillén dio la bienvenida el pasado día 31 de diciembre, a su hijo en común con Bertín Osborne. Sin embargo, no fue hasta ayer cuando la crónica social de nuestro país se hizo eco de la noticia. Fue la reportera de Así es la vida, Lourdes Pineda, quien confirmó la buenanueva, en directo, y aseguró, a su vez, aunque sin la confirmación de ninguna de las partes, que el cantante se habría enterado de su séptima paternidad por el propio formato y varios días después de la buenanueva. Cabe recordar, en este sentido, que entre Bertín y Gabriela no existiría actualmente ningún tipo de relación, y que el madrileño tiene pensado pedir una prueba de paternidad a la fisioterapeuta tras el nacimiento del bebé.

De hecho, en una entrevista en exclusiva para la revista ¡Hola!, el artista ha recordado que cuando Gabriela le comunicó que estaba embarazada, le dejó claro que a él no le tocaba ser padre de nuevo. Así, y después de mucho sopesarlo, tomó la determinación de echarse a un lado. «He decidido que no quiero ser padre. No voy a ser padre. Ella dijo que ‘daba igual’, que lo iba a tener igualmente. Es su responsabilidad. Ella ha tomado una decisión que es absolutamente razonable y que yo aplaudo, y por la que no hay ningún problema por mi parte. Si se confirma que es mío, ayudaré (…) Yo tengo una responsabilidad. Tengo mucha familia. Tengo hijos, nietos…Sería una irresponsabilidad no hacerme las pruebas», ha dicho.

Gabriela Guillén en Madrid / Gtres

Unas palabras que habrían dolido (y mucho) a Gabriela, quien ha roto su silencio hace escasos minutos a través de una tercera persona, y desvelado cómo se encuentra tras dar a luz. La joven, según ha revelado el periodista Antonio Rossi en Vamos a ver «, «lo pasó fatal» durante el parto, y es que «perdió el conocimiento y el bebé se le enredó el cordón umbilical en el cuello. También le dieron arritmias», ha aclarado el tertuliano. «Gabriela ha dicho que el niño es rubio y que tiene hasta las cejas rubias. Además, le ha dicho a una persona muy cercaba que: ‘Mi hijo y yo casi morimos, no quiero ni recordarlo. Mi madre lo pasó fatal, ella también se puso muy mal. Estuve desde el viernes en el hospital y salí ayer’».