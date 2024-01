Gabriela Guillén da a luz a su hijo en común con Bertín Osborne

2023 no podía acabar de mejor forma para Gabriela Guillen. La joven dio la bienvenida el pasado día 31 de diciembre, a su hijo en común con Bertín Osborne. Ha sido la reportera de Así es la vida, Lourdes Pineda, quien ha confirmado la noticia hace escasos minutos, en directo, y asegurado, a su vez, que el cantante se habría enterado de su séptima paternidad por el propio formato y varios días después de la buenanueva. Cabe recordar, en este sentido, que entre Bertín y Gabriela no existiría actualmente ningún tipo de relación, y que el madrileño, que tras destaparse la aparentemente feliz noticia reconoció que el embarazo de Gabriela no había sido buscado y que tampoco le hacía «especial ilusión», tiene pensado pedir una prueba de paternidad a la fisioterapeuta tras el nacimiento del bebé.

«Bertín Osborne y Gabriela ya son papás. Gabriela ya ha recibido el alta hospitalaria y se encuentra en casa descansando con su bebé. Ha sido un parto natural, todo ha salido perfectamente», ha comenzado diciendo Pineda.»Por lo que yo tengo entendido, Bertín se habría enterado en este momento. Bertín se encuentra en su finca de Sevilla, y no tiene ni idea. Está con su familia y con sus niños […] No sé si el viernes se desplazará a Madrid. Gabriela está negociando sentarse en un plató de televisión después de la publicación», ha detallado, por su parte, José Antonio Avilés, colaborador habitual del ya citado programa.