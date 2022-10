José Antonio Avilés ha dejado las mentiras a un lado para sincerarse como nunca. Fue en 2020 cuando salieron a la luz todos sus engaños y, a punto de perder todo lo conseguido en la televisión, el colaborador resurgió de sus cenizas cual ave fénix. Ahora, el que fuera concursante de Supervivientes se ha sentado en el Deluxe para enfrentarse a su prueba más dura hasta la fecha.

El comunicador no solo se ha mojado en temas controvertidos con las Campos o Ana María Aldón como protagonistas, sino que también ha entonado el mea culpa y ha reconocido públicamente haberse metido en un gran jardín de mentiras por su propio pie. “He sido un mentiroso patológico. El único responsable de todos los escándalos que ha habido en mi vida soy yo, y eso no lo puedo negar ni culpar a nadie de tener la vida de mierda que he llevado(…)Hay una etapa de mi vida que no he querido contar”, ha comenzado explicando, dejando al plató entero expectante.

Con la voz entrecortada, Avilés ha explicado que una relación sentimental del pasado le hizo crearse una vida de mentira para sobrevivir: “Con 19 años me enamoro y tengo una relación con una persona de 45 años. Fue una situación complicada porque no era una relación sana, pero no por la diferencia de edad, sino por lo que hay en la relación”. Al tiempo de comenzar esta historia de amor, el colaborador ha contado que descubrió que su pareja tenía algunas adicciones en las que él también cayó: “Quiero llevar una vida de un tío con una edad que gana dinero y quiero tener dinero para tener también esa vida. Y, a partir de ahí, comienzas las mentiras. He consumido, eso es así”.

En ese momento, el colaborador se ha derrumbado por completo, sin poder evitar romper en llanto. “No te sé decir si mi consumo fue preocupante o no, pero me llevó a necesitar generar dinero para llevar el tren de vida que él llevaba”, ha añadido. Una dura confesión que nunca antes había contado en público, aunque algunas personas de su círculo más cercano eran conocedoras de ello. Como el caso de Kiko Matamoros, que no ha dudado en arropar a su amigo en este momento tan complicado: “Hay mucho más que no cuenta. Él tiene problemas de autoestima, de seguridad y eso viene desde pequeñito. Intenta trasladar una imagen que no le corresponde a base de mentiras”. Además, el ex marido de Makoke ha revelado que era conocedor de esta turbulenta relación sentimental: “Yo sabía que estuvo metido ahí, aunque yo no considero que él haya tenido un problema de adicciones. Ha consumido, pero no se ha enganchado”.

Dada la situación, José Antonio Avilés no ha podido seguir con su relato, aunque sí ha querido explicar que su madre se estaba enterando en ese momento de su problema con las adicciones: “Mi madre sí sabe que yo había estado con esta persona, pero no sabe que yo había consumido. De eso se está enterando ahora”.