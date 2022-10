Luis Miguel: maltratado por su padre, la búsqueda de su madre, sus adicciones y su enfermedad

Luis Miguel Gallego Basteri vino al mundo hace 52 años en San Juan de Puerto Rico y desde hace décadas es uno de los cantantes más conocidos del panorama internacional. Mucho se ha hablado de su compleja vida, traumas de niñez y líos de faldas desde que saltó a la fama siendo tan solo un crío. En los últimos días su nombre aparece en todos los motores de búsqueda a propósito de su más que posible matrimonio con Paloma Cuevas.

Hablar de El sol de México es hacerlo de un fenómeno musical sin parangón. Hijo de Luis Rey, un cantante español y de la actriz ítalo-argentina Marcela Basteri, la relación con sus padres es uno de los puntos más dolorosos de su vida. Su progenitor detectó el precoz talento y lo acompañó a espectáculos musicales siendo un niño de seis años. Tanto fue así que con 12 años ya había sacado su primer disco y con 15 había ganado un Grammy. Voces cercanas al cantante han relatado, por ejemplo en la serie biográfica de Netflix, que Luisito Rey cometió explotación infantil contra su hijo.

Luis Miguel pulverizaba todos los registros de precocidad y de popularidad en América latina. Un buen ejemplo es que en 1991 logra ser el primer artista latino en recibir un disco de oro en Estados Unidos por las ventas de un álbum en español. Conciertos llenos y un fenómeno fan completamente intangible colmaban de oro al puertorriqueño, que siendo un adolescente vivía un importante revés personal: la desaparición de su madre.

Marcela Basteri se separó de su marido y se marchó a vivir a su tierra en el más completo anonimato. Nunca más se volvió a saber de ellos y ni siquiera los intentos desesperados de su primogénito por encontrarla surtieron efecto. Son muchas las especulaciones surgidas en tantos años, pero una de las más contundentes fue la que pronunció Andrés García, amigo de la familia, quien acusa al padre del cantante: «Luisito Rey me pidió ayuda para matar a su mujer. Creo saber dónde la enterraron». No obstante, hay quien dice que ha hablado con ella recientemente. Sea como fuera, es el episodio más duro en la vida de Luis Miguel y nunca ha querido posicionarse al respecto. En la misma línea se mostró Fito Girón, un presentador de programas muy popular en los años 70 y 80, que afirmó con rotundidad que el compositor gaditano pidió que asesinaran a su ex mujer en la casa de Las Matas (Madrid).

Las adicciones de Luis Miguel

La serie de Luis Miguel en Netflix también relató el problema con las sustancias tóxicas que tuvo el cantante de La Incondicional. Se refugió de sus desgracias en la soledad, con el alcohol como indeseable compañero de viaje cada día. Se le llegó a grabar en estado de embriaguez considerable y eso le motivó polémicas como retrasos de horas en conciertos o tener que ser reanimado por personal médico. Algunas fuentes cercanas al artista llegaron a decir que consumía cocaína regularmente.

Quizás no todo el mundo sepa que el cantante latino sufre una enfermedad poco conocida. Se trata del acúfeno, que consiste en la percepción de un sonido por parte del oído que en realidad no existe. Solo afecta al 10-17% de personas de todo el planeta. Según, José Antonio Talayero Petra, profesor de otorrinolaringología de la Facultad de Medicina del Centro de Estudios Mexicanos UNAM, «en el caso de Luis Miguel seguramente se dio por un trauma acústico, es decir, una lesión local a nivel del oído interno, que causó un daño celular y que el cerebro lo interpreta como si hubiera un zumbido permanente».

Mención aparte merece su amplísimo currículo sentimental. Son decenas las mujeres con las que se le ha relacionado. Su relación más mediática fue con Mariah Carey, a quien siguió Aracely Arambula, la bella actriz con la que tuvo dos hijos, Miguel, nacido el 1 de enero de 2007 y Daniel, que nació el 18 de diciembre de 2008. Ahora parece que llega a su vida Paloma Cuevas, tras varios años de amistad que podrían acabar en el altar.