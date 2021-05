Gracias a ‘Luis Miguel: La Serie’ -ficción que se emite Netflix-, se han podido saber más datos sobre la vida del conocido cantante. De hecho, es el propio intérprete de ‘La Bikina’ quien supervisa la producción, ya que era uno de los requisitos a la hora de contar su vida. Incluso también quiso ser el productor ejecutivo y así fue. De modo que, la versión que se narra en la plataforma cobra un valor aún mayor.

De nuevo la serie biográfica de Luis Miguel está de actualidad, ya que se acaba de estrenar la segunda temporada en la que se aborda la desaparición de su madre: Marcela Basteri. En ese sentido, se ha generado cierto revuelo por las declaraciones realizadas por Miguel Aldama, exdirector de la Interpol en México, quien aseguró haber hablado con la progenitora de Luis Miguel hace año y medio, lo que confirmaría que está viva.

El exagente concedió una entrevista a Gustavo Adolfo Infante a través de su canal de Youtube donde señaló que la madre del artista se puso en contacto con él. Al ser cuestionado por sus declaraciones, el que fue trabajador de la citada agencia, aseguró que no reveló el paradero para no meterse en problemas. Asimismo, señaló que Basteri le dijo que “’no te puedo decir nada, te agradezco mucho y estoy bien’”, fueron las palabras que según Aldama le expresó la madre del cantante.

La desaparición de Marcela Basteri

Lo primero de todo, es necesario recordar que circulan varias versiones sobre dónde se encuentra la madre de Luis Miguel, pero ninguna es oficial, por lo que su paradero a día de hoy sigue siendo un verdadero misterio. Sin embargo, en la serie del artista se trata este delicado asunto, y cuentan que Marcela Basteri falleció en Madrid a manos de Luisito Rey, padre del intérprete de ‘Entrégate’.

Luisito y Marcela se conocieron en un café en Argentina y desde aquel instante no se separaron hasta años después. A la familia de ella nunca le gustó el español, por su forma de ser y por las supuestas deudas que siempre han dicho que ha tenido. En 1986, Basteri tomó la decisión de separarse, cansada de las humillaciones de su marido y puso rumbo a Carrara -Italia-. Fue allí donde confesó que tenía un as bajo la manga y que su vida iba a dar un giro de 180 grados. Antes de irse, mantuvo una conversación telefónica con Luisito Rey y quedaron en encontrarse en Madrid. De allí viajarían a Chile, donde iban a reencontrarse con su hijo, pero algo sucedió y se perdió la pista de Marcela Basteri. En esta segunda entrega de ‘Luis Miguel: La Serie’ se detalla este duro episodio y además, sacan a la luz que la desaparición fue una especie de maniobra legal para que Luisito no pudiera manejar el dinero de su hijo.