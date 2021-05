La segunda temporada de ‘Luis Miguel: La Serie’ sigue deleitando a sus fans en Netflix. La vida y obra de El Sol de México está llena de momentos de subida al cielo pero también de caídas al infierno. Uno de los hechos más polémicos que se narran es la relación de idas y venidas con su hija: Michelle Salas. De ser hija no reconocida a tener una buena relación, la joven ha preferido mantener silencio hasta ahora sobre la serie biográfica de su padre.

La relación entre ellos ha sido una montaña rusa y son estas oscilaciones las que marcan la segunda temporada de la serie. Luis Miguel se desentendió de su hija cuando supo que Stephanie Salas estaba embarazada. Hizo una gran gira y regresó para conocer a su hija, que vino al mundo el 13 de junio de 1989. Tras años alejados, Michelle Salas cumplió los 18 y se fue a vivir con él en una lujosa mansión ubicada en Bel Air, California.

En el año 2005, la hija del Sol proclamó a los cuatro vientos que era hija reconocida de Luis Miguel aunque pidió explicaciones a su padre: «Ya no quiero que me compadezcan por se la hija no reconocida de Luis Miguel, cuando él sabe que existo. No le pido una vida, sólo quiero que me dé cinco minutos para que me explique sus razones. Que me diga qué pasó y ya».

En los últimos días se ha publicado que Michelle Salas volvería a estar pasando por una mala relación con su padre porque no le ha gustado nada cómo se retrata a su madre en la serie de Luis Miguel. Ella prefiere mantener silencio pero manda alguna que otra indirecta con sus frases en redes sociales.

A sus 32 años, Michelle Salas es una celebridad en las redes sociales. Brilla con luz propia sin la etiqueta de hija de Luis Miguel. Goza de más de 1 millón de seguidores, pero su carrera empezó con una brillante formación académica. Estudió diseño en moda en Nueva York y desde entonces ha triunfado como modelo, como influencer de moda y también como bloggera. Ha tenido el lujo de desfilar para firmas punteras como Dolce & Gabbana y Tommy Hilfiger.

A la hija del cantante le gusta viajar y buena prueba de ello es que ha vivido en algunas de las ciudades más importantes del mundo. Los Ángeles, París, Nueva York y Ciudad de México la han nutrido culturamente. Sin embargo, ahora ha establecido su residencia en Madrid y ya la hemos visto pasear por sus calles.

Poco a poco se está convirtiendo en una modelo a tener muy en cuenta, entre otras cosas por ser toda una belleza natural. Algunas de las marcas más importantes (Carolina Herrera, Michael Kors, Aristocrazy, Pronovias, Tommy Hilfiger y Pantene) ya han contado con ella para sus campañas publicitarias.

Así es Michelle Salas, algo más que la hija de Luis Miguel.