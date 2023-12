Bertín Osborne protagoniza una sonada ausencia en la gran noche de Fabiola Martínez

Queda muy poco para que empiece la Navidad y Fabiola Martínez ha exprimido el tiempo al máximo para celebrar una gala con un objetivo muy importante: dar visibilidad a las personas que tienen necesidades especiales. La modelo ha sido la anfitriona de la primera edición de los Premios Dona2, promovidos por la Fundación Bertín Osborne y creados para «fomentar las cualidades humanas que nos conectan con nosotros mismos y con los que nos rodean». Por eso ha llamado tanto la atención que el presentador y el cantante no haya estado presente.

Fabiola Martínez se ha subido al escenario y ha dado paso a un vídeo de su exmarido que ha servido para aclarar el motivo de su ausencia. Según cuenta, se encontraba fuera de Madrid por motivos profesionales y le ha resultado imposible viajar a la capital.

Fabiola Martínez posando / GTRES

Fabiola ha confirmado esta versión y ha justificado que las hijas de Bertín tampoco hayan participado en la entrega de galardones. Recuerda que una de ellas está embarazada y otra disfrutando de un viaje. Promete que no está ofendida con ningún miembro de la familia y entiende que cada uno tiene unas circunstancias diferentes.

Bertín osborne apoya a Fabiola Martínez desde la distancia

El evento ha tenido lugar en la plaza de Colón y la maestra de ceremonias ha sido Laura Sánchez. La iniciativa promovida por Fabiola ha tenido un éxito arrollador y Bertín Osborne le ha arropado desde la distancia pronunciando unas palabras a través de un vídeo. El artista ha aprovechado para explicar el motivo por el que han decidido cambiar el nombre de la Fundación. «Es una decisión que hemos tomado Fabiola y yo. En vez de llamarse como yo, se va a llamar Kike Osborne porque él es el motor de lo que está pasando».

Fabiola Martínez con Bertín Osborne en un evento de su fundación / GTRES

Fabiola Martínez ha desvelado que esta medida lleva mucho tiempo encima de la mesa, pero se ha hecho efectiva ahora que su hijo va a alcanzar la mayoría de edad. También ha aprovechado para recalcar que sigue siendo amiga de Bertín Osborne y que él estaba al tanto de todo, de hecho le hace la misma ilusión que a ella. «La relación es maravillosa, no lo dudéis. Es el padre de mis hijos, es la persona con la que he compartido, no digo la mitad de mi vida, pero casi la mitad de mi vida o sea me llevo fenomenal con él».

Las hijas de Bertín Osborne no han podido acompañar a Fabiola

Bertín Osborne no ha sido el único en ausentarse de los Premios Dona2. Dejando claro que no se siente molesta, Fabiola ha destapado la razón por la que las hijas del presentador tampoco le han podido hacer compañía: «Eugenia está de viaje, Alejandra en Sevilla y Claudia con la barriga muy avanzada, le resulta ya muy pesado ir a eventos».

Fabiola Martínez con Boris Izaguirre / GTRES

La modelo ha puesto un interés especial en desvelar la razón por la que ha creado estos premios. Según cuenta, la última lista que organizó Forbes no tuvo en cuenta a nadie que promoviera causas solidarias y esto le hizo entender que debía organizar una gala dedicada a todas aquellas personas que están dispuestas a ayudar a los demás.

Entre la lista de invitados de la ceremonia que ha organizado Fabiola Martínez estaban: Elsa Anka, Samantha Vallejo-Nágera, José Luis López ‘El Turronero’, Alonso Caparrós, Grecia Castta y Boris Izaguirre.