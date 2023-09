Fabiola y los dos golpes en la mesa que condicionaron su historia con Bertín Osborne

Fabiola Martínez y Bertín Osborne rompieron con su matrimonio el pasado enero de 2021 tras casi dos décadas de relación. Pese a que han pasado dos años desde entonces, lo cierto es que los nombres de ambos no han parado de posicionarse en la primera línea mediática. Especialmente el de Bertín, quien no deja de estar rodeado de polémicas que señalan diferentes infidelidades que supuestamente habría realizado mientras estaba casado con Fabiola. La última ha sido Encarna Navarro, ex concursante de Operación Triunfo, quien asegura haber tenido una relación con el cantante durante más de quince años.

Como era de esperar, dicha información ha llegado a oídos de Fabiola y, dejando a un lado el silencio por el que había optado hasta ahora, ha decidido hablar por primera vez sobre ciertos detalles de su matrimonio que a día de hoy no habían salido a la luz. «Pienso en mis hijos y en las hijas de Bertín y entiendo que para ellos todo esto no debe ser agradable», comienza a explicar. Pese a que afirma que el presentador ya no tiene nada que ver con ella, comenta que, en el caso de que las declaraciones de Encarna Navarro fueran verdad, él único responsable de haber ensuciado su matrimonio sería él. «Bertín y yo nunca hemos tenido una relación abierta», sostiene, especificando que durante todo el tiempo que han compartido juntos, nunca ha sentido que no le diera su lugar como esposa.

Bertín Osborne y Fabiola Martinez / Gtres

Abriéndose como nunca antes lo había hecho, Fabiola confesaba que su relación había estado marcada por dos claros golpes sobre la mesa. El primero ocurrió cuando decidieron dar el paso de darse el «sí, quiero». Se casaron en 2006 pero, justo antes de tomar esta importante decisión, la venezolana le dijo que, solo lo haría si daban el paso de ser padres. Si no, prefería quedarse sin ningún tipo de compromiso oficial. «Él me dijo que no quería ser padre otra vez, pero luego lo sopesó», expresaba.

Siguiendo las declaraciones que ha brindado en exclusiva para la revista Lecturas, la segunda condición que impuso en su relación y que marcó un antes y un después fue su mudanza a Madrid. En un principio Bertín se negó en rotundo y Fabiola, sin pensarlo dos veces le dijo que, entonces, lo dejaban. «Estuvimos a punto de separarnos. Esa primera grieta importante es cuando yo obligo y fuerzo a Bertín a venirse a Madrid. Y ahí empezamos a hacer caminos distintos. Hasta ese momento, yo me llevaba a mis hijos a todos los lados, mis padres me ayudaban con los niños y yo lo acompañaba a él a los conciertos. Compartíamos muchas cosas», confesaba. Y, aunque finalmente no hubo ruptura, lo cierto es que su relación no volvió a ser lo que era. Cabe destacar que Bertín Osborne siempre se ha mostrado muy unido a a Andalucía, el lugar donde ha vivido gran parte de su vida y donde mantiene, a día de hoy, una casa de campo en Alcalá de Guadaira.