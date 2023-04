Infinidad de rostros conocidos se han dado cita este sábado en Palacio de Dueñas con motivo de la celebración del desfile de la firma IQ Collection, de Inés Domecq y la diseñadora Virginia Pozo, que se ha convertido en todo un fenómeno de estilo y de ventas en un breve periodo de tiempo, en el Palacio de Dueñas, en Sevilla. Entre ellos, Lourdes Montes (39) y Francisco Rivera (49), Sofía Palazuelo (31) junto a su hija Rosario, Carlos Herrera (65) y su mujer, Pepa Gea, o Bertín Osborne (68) y Fabiola Martínez (50).

La ex pareja ha coincidido en el acto cuando se cumplen apenas unos días de que saliera a la luz la supuesta nueva relación de amistad «especial» del artista con Gabriela Guillén a quien, según confirmó la revista ¡Hola!, conoció durante el rodaje de una campaña publicitaria de la marca de moda El Capote, de la que Bertín es imagen desde hace años. «Es encantadora, simpática y muy guapa. La he visto 8 o 10 veces y ha estado aquí en mi casa de Sevilla con amigas en 2 o 3 ocasiones. Punto y se acabó», expresó el interprete de Tú, solo tu o Eterna melodía tras ver la luz la noticia.

Bertín también ha coincidido en Dueñas con su hija mayor, Alejandra Osborne, que iba acompañada por su hermana pequeña, Ana, no así con Eugenia Osborne, su hija mediana, quien preguntada expresamente por ello nada más saltar la noticia, indicó que no tiene «ni idea» de la amistad especial de su padre porque «es su vida privada y de esa parte no estamos muy enteradas», puesto que el cantante nunca ha hablado «de este tema en general».

Alejandra y Ana han acudido al evento como familia de Inés Domecq por parte de su madre. Pues cabe recordar que la madre de la diseñadora, Mercedes Domecq, era primera hermana de la ya fallecida Sandra Domecq, a quien estuvo unido Bertín por 14 años.

Fabiola opina de la amistad especial de Bertín

Fabiola Martínez se pronunció al respecto de la sonada noticia en el programa Y ahora Sonsoles, donde colabora habitualmente. La modelo dejó claro que no le afecta ver a su ex marido con alguien y explicó que ya ha coincidido con Gabriela, aunque sin saberlo. «No me ha impresionado y no me había dado cuenta de nada, no tenía ni idea, él no me había dicho nada en ningún momento», comenzó diciendo. «Me he enterado que fui a un evento en una bodega en el que ella estaba allí con Bertín y no me dijo nada», indicó. «Me pongo en su lugar y pienso, qué difícil enamorarte o sentir ilusión otra vez en el medio en el que nos movemos, introducirla con el peso que tiene ser Bertín Osborne y ser yo la ex y madre de Kike.. Es muy difícil para ella también», añadió.

«Ayer tuve un día de trabajo bastante duro y no me dio tiempo a mirar nada, ni las redes sociales ni internet, y nadie me escribió ningún mensaje. Salí del trabajo y tenía un audio de Bertín en el que me dice ‘oye, han salido unos titulares pero es una chorrada, no te preocupes’, muy al estilo de Bertín, restando siempre importancia. Vi la portada de ¡Hola! y dije ‘mira, qué bien’ sin dar importancia, y él me mandó otro mensaje diciéndome ‘lee mañana el ¡Hola!’. Yo quiero que sea feliz y que, si es algo serio, nos pongamos de acuerdo con los niños», zanjó.